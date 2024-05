Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

SVP-Friedli in «Arena»: «Gesellschaft ist auf Binarität aufgebaut und das soll so bleiben»

Kritik an Schaffhauser Polizei nach schockierender «Rundschau»-Reportage

Mann greift Joggerin in Männedorf ZH an und verletzt sie tödlich

Jetzt zur Hockey-Nati nach Prag? Unser Guide für deinen spontanen WM-Trip

Die Schweiz greift an der Eishockey-Weltmeisterschaft nach einer Medaille. Die entscheidenden Spiele finden in Prag statt. Eigentlich ja gar nicht so weit für einen spontanen Ausflug …

Vier Teams kämpfen am Wochenende um drei Medaillen. In den Halbfinals trifft zunächst WM-Gastgeber Tschechien auf Topfavorit Schweden (Samstag, 14.20 Uhr), anschliessend kämpft die Schweiz gegen Kanada (Samstag, 18.20 Uhr) um den Einzug in den Final.