Rosa Karte an der Copa America – rate mal, wofür es die gibt

Tatsächlich geht es um die Sicherheit der Spieler. So sollen wie schon an der WM 2022 zusätzliche Wechsel ermöglicht werden, falls sich ein Spieler am Kopf verletzt. «Bei Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma oder eine Gehirnerschütterung wird beiden Teams eine zusätzliche Wechselmöglichkeit gegeben», teilt der südamerikanische Fussballverband mit.

Um Fairplay zu würdigen, damit kann auch eine gelbe Karte gelöscht werden. Um Zeitspiel zu ahnden – der Ballbesitz wechselt dann zum Gegner. Ein Spieler, der rosa sieht, erhält eine Zeitstrafe. Wer nicht Captain ist und trotzdem reklamiert, sieht rosa. Passiert das zweimal – auch in unterschiedlichen Spielen – folgt eine Sperre. Bei diskriminierenden Schmähgesängen wird dem Publikum rosa gezeigt. Zweimal rosa = Spielabbruch. Bei einer Kopfverletzung wird die rosa Karte gezeigt, damit ein zusätzlicher Wechsel für beide Teams möglich ist. Wenn die Stulpen eines Spielers Löcher haben. Diese müssen dann sofort gewechselt werden – in der Zwischenzeit ist das Team ein Mann weniger. Wenn ein Spieler Schmuck trägt. Passiert dies in einem weiteren Spiel, folgt eine Sperre. Es gibt eine neue Kleiderordnung, u. a. muss das Trikot in die Hose gestopft werden. Bei Missachtung gibt es eine rosa Karte. Zweimal rosa = Rot. Nicht aber bei Gelb und Rosa. Bei einem groben Foul, für welches gelb zu wenig, aber rot zu viel ist, gibt es rosa. Der Spieler fliegt nicht vom Platz, ist im nächsten Spiel aber gesperrt. Für Schwalben oder Simulieren gibt es die rosa Karte – am Ende des Turniers erhält der Spieler mit den meisten dieser Karten das goldene Weichei.

Schweizer Football-Community soll wachsen – so kannst du daran teilnehmen

Obwohl die Helvetic Guards nach nur einer Saison aufgelöst wurden, geht in der European League of Football (ELF) auch in diesem Jahr ein Schweizer Team an den Start. Die Helvetic Mercenaries starten am Samstag (18 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Barcelona Dragons in ihre Premierensaison. Die Partie findet in Grenchen statt, die weiteren sechs Heimspiele werden dann im Stadion Kleinfeld in Kriens ausgetragen.