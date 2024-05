Wird nun doch nicht über diese Saison hinaus Barça-Trainer bleiben: Xavi. Bild: keystone

Barça bestätigt Entlassung von Xavi – Hansi Flick soll angeblich übernehmen

Das Hin und Her hat ein Ende: Der FC Barcelona entlässt seinen Trainer Xavi nach dem Saisonende. Schon vor einigen Monaten hatte der 44-Jährige angekündigt, seinen Posten freiwillig zu räumen, doch dann schwenkte er auf Zureden des Klubs wieder um. Nun wird er in der nächsten Saison doch nicht an der Seitenlinie der Katalanen stehen. Darüber habe Präsident Joan Laporta den ehemaligen Mittelfeldspieler am Freitag informiert. So wird Xavi am Sonntag in Sevilla das letzte Mal als Barça-Coach fungieren.

Xavi hat seinen Ex-Klub im November 2021 übernommen, nachdem er zuvor gut zwei Jahre erfolgreich beim katarischen Klub Al-Sadd gearbeitet hatte. Die Blaugrana führte er in seiner ersten kompletten Saison zwar zum Gewinn der Meisterschaft sowie des Supercups, doch verlief die aktuelle Saison ziemlich erfolglos. In der Meisterschaft wurde früh klar, dass Real Madrid einmal mehr überlegen sein werde, und in Champions League und Copa Del Rey war im Viertelfinal Schluss.

Nach dem Cup-Aus gegen Athletic Bilbao und einer 3:5-Niederlage gegen Villarreal erklärte Xavi Ende Januar, dass er das Traineramt beim FC Barcelona zum Saisonende niederlegen würde. Nach einer erfolgreichen Phase wollten die beiden Parteien doch weiterhin zusammenarbeiten. Gerüchteweise hatte der Klub ihn von einem Verbleib überzeugt, obwohl dieser zunächst nicht wollte.

Den erneuten Umschwung habe ein Interview von Xavi ausgelöst, in dem er über die unschöne finanzielle Situation des Klubs gesprochen habe. Ausserdem sagte er, dass einige weitere schwierige Jahre auf die Katalanen zukommen würden. «Ich weiss das, aber auch die Fans müssen sich dessen bewusst sein», sagte der vierfache Champions-League-Sieger. Dies habe Präsident Laporta erzürnt, weshalb dieser sich nun doch zur Entlassung entschieden hat.

Ein abgekühltes Verhältnis: Joan Laporta und Xavi. Bild: keystone

Ein Nachfolger wurde noch nicht offiziell vorgestellt, gemäss übereinstimmender Medienberichten soll Hansi Flick der designierte neue Trainer sein. (nih)