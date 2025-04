Super League live: Servette – YB und Yverdon – Lugano im Ticker

Liveticker

Spitzenkampf in Genf – schiesst sich YB wieder mitten ins Titelrennen?

Mehr «Sport»

Zum Auftakt der 30. Runde in der Super League empfängt Servette am Dienstagabend die Young Boys. Den Genfern bietet sich gegen die Berner eine grosse Chance, einen Schritt Richtung Meistertitel zu machen. Schliesslich kann die Mannschaft von Thomas Häberli den Titelverteidiger mit einem Sieg um acht Punkte distanzieren. YB wiederum könnte nach dem Auswärtserfolg in Basel ein weiteres Ausrufezeichen setzen und sich mit drei Punkten in Genf endgültig zurück in die Spitzengruppe hieven.

Auch Lugano hegt nach wie vor Ambitionen nach ganz oben. Die Tessiner reisen im zweiten Spiel des Tages zu Yverdon, das nicht mehr in die Top-6 vorstossen kann. Beide Spiele verfolgst du hier ab 20.30 Uhr im Liveticker. (sda)