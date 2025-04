Dieser 15-Jährige versenkt bei seinem Profi-Debüt einen Freistoss eiskalt

So jung war noch kein Torschütze in der Challenge League. Altin Azemi verwandelt in seinem ersten Spiel einen Freistoss direkt, doch der junge Schweizer ist noch nicht einmal 16 Jahre alt.

Altin Azemi, müssen wir uns diesen Namen schon bald merken? Der gerade einmal 15-jährige Schweizer erzielte bei seinem Challenge-League-Debüt für Neuchatel Xamax gleich sein erstes Tor und das noch mit einem direkt verwandelten Freistoss. Mit 15 Jahren, 11 Monaten und 2 Tagen ist Azemi nun der jüngste Spieler, der je in der zweithöchsten Liga der Schweiz ein Tor erzielen konnte.



Erst sechs Minuten vor seinem Treffer gab Azemi sein Debüt, durfte den Freistoss beim Stand von 5:2 gegen Schaffhausen treten und zog nach dem Treffer vor ganzer Freude auch noch gleich sein T-Shirt ab. Damit holte sich der zentrale Mittelfeldspieler in seinem ersten Kurzeinsatz auch noch gleich eine Gelbe Karte ab.

Azemi welcher in der Regel bei BEJUNE U17 zum Einsatz kommt, absolvierte bisher neun Spiele in der U16-Nationalmannschaft der Schweiz und konnte dabei schon zwei Tore erzielen.

Vor knapp 15 Jahren erzielte in der Super League ein noch jüngerer Spieler ein Tor. Endogan Adili traf am 13. Mai 2010 mit 15 Jahren, 9 Monaten und 10 Tagen bei seinem Debüt für den Grasshopper Club Zürich. Damals konnte sich der Rekordmeister mit 4:1 gegen Aarau durchsetzen.

Endogan Adili ist der jüngste Torschütze der Super League. Bild: KEYSTONE

Trotz des frühen Erfolgs erlebte Adili eine wenig erfolgreiche Karriere. Zwar wurde der Sohn einer Albanerin und eines Türken zweimal mit dem FC Basel Schweizer Meister, kam aber lediglich zu 25 Einsätzen in der höchsten Schweizer Liga und verbuchte nur noch einen weiteren Treffer. Zuletzt stand der mittlerweile 30-jährige beim FC Thalwil auf dem Platz, bevor er gemäss Transfermarkt im Winter seine Karriere beendete. (riz)