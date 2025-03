Jazz Chisholm Jr. ist einer von mehreren Yankees-Profis, die auf den «Torpedo-Bat» setzen. Bild: www.imago-images.de

Grosse Schlägerrevolution im Baseball – Yankees brechen mit Neuheit Homerun-Rekord

Die New York Yankees liessen es zum Saisonstart gleich einmal krachen. Das Baseball-Team brach mehrere Homerun-Rekorde – dahinter steckt auch eine neue Schlägerform: der «Torpedo-Bat».

Es war das Thema am ersten Wochenende der MLB-Saison: die neuen Schläger der New York Yankees.

Diese kommen einer Revolution im Baseball gleich. Denn die Schläger, mit denen einige Profis des berühmtesten Baseballteams der Welt spielten, werden nicht wie gewöhnlich gegen Ende breiter, sondern haben den dicksten Teil etwas weiter vorne, bevor sie wieder dünner werden. Aufgrund dieser Form wird die Neuheit als «Torpedo-Bat» bezeichnet. Und sie zeigte gleich Wirkung.

Oben der «Torpedo-Bat», unten ein gewöhnlicher Baseball-Schläger. Bild: twitter

Im zweiten Spiel der Saison liessen es die Yankees so richtig krachen. Die ersten drei Schläge waren Homeruns – dies gelang zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte. Noch im ersten Inning kam ein weiterer Homerun hinzu, nach drei Innings waren es bereits sieben, was in der besten Baseball-Liga der Welt ein Rekord ist. Am Ende des 20:9-Siegs gegen Milwaukee hatten die Yankees-Stars insgesamt neun Homeruns erzielt, in der Geschichte der MLB gelangen erst einem Team mehr. Und hätte das Team aus New York im letzten Inning nicht geführt und noch schlagen müssen, hätten sie vielleicht auch den Allzeitrekord von zehn Homeruns aus dem Jahr 1987 von Toronto egalisiert oder gar gebrochen.

Der furiose Start in die Saison ist zu einem guten Teil auch auf die neuen Schläger zurückzuführen, die unter anderem von Jazz Chisholm Jr., Anthony Volpe und Cody Bellinger verwendet wurden. Alle drei erzielten gegen Milwaukee einen Homerun.

Die Idee eines Physikers

Der Mann hinter der Schlägerrevolution ist Aaron Leanhardt wie der frühere Yankees-Profi Kevin Smith erklärte. Leanhardt arbeitete einst als Physik-Professor an der Elite-Universität MIT in Massachusetts und habe die neue Form in seiner Zeit bei den Yankees (2018 bis 2024) in Zusammenarbeit mit den Spielern entwickelt, um Treffer wahrscheinlicher und Fehlschläge unwahrscheinlicher zu machen. So einfach und logisch es klingt, dürfte es wohl nicht gewesen sein.

«Das Ziel war es, den Schläger dort, wo der Ball getroffen werden soll, so schwer und dick wie möglich zu machen», erklärte Leanhardt, der mittlerweile bei den Miami Marlins als Trainer angestellt ist, gegenüber «The Athletic». Deshalb wurde ein Teil des überschüssigen Gewichts vom Ende des Schlägers weiter nach vorne verlagert. Dabei sollten sich Gewicht und Schwunggefühl für die Spieler nicht bedeutend verändern. Dies scheint gelungen zu sein, wie Bellinger bestätigte: «Es fühlt sich sehr gut an.»

Und entgegen anfänglicher Skepsis sind die Schläger legal, wie die Liga am Sonntag bestätigte. So überschreiten die Schläger weder den Maximal-Durchmesser von 6,63 Zentimeter noch die Maximallänge von 106,68 Zentimeter. Yankees-Manager Aaron Boone sagte zu den Neuerungen: «Wir versuchen, mit Details zu gewinnen.» Anthony Volpe, einer der Spieler, dem ein Homerun gelang, sagte danach: «Das Konzept macht so viel Sinn, ich bin schon überzeugt.»

Auch Anthony Volpe spielte mit dem neuen Schläger, der ein wenig einem Bowling-Kegel ähnelt. Bild: keystone

Wer sich nun fragt, weshalb viele Spieler bisher dünnere Schläger benutzten, als erlaubt wäre, bekommt die Antwort von Ex-Baseball-Profi Smith: «Es geht um die Dichte des Holzes. Ein dünnerer Schläger mit dem gleichen Gewicht führt zu einer höheren Geschwindigkeit des Balls.» Auch Physiker Leanhardt hätte ihm das bestätigt. Jedoch sei der Vorteil, der durch die grössere Fläche entsteht, grösser als der Nachteil durch die etwas geringere Geschwindigkeit, mit dem der Ball den Schläger verlässt.

Der Beste verzichtet darauf

Dennoch vertrauen auch bei den Yankees noch einige Spieler auf ihr altes Material. So zum Beispiel der grosse Star Aaron Judge. Der 32-Jährige brach 2022 den Homerun-Rekord mit 62 in einer Saison, im letzten Jahr gelangen ihm mit 58 erneut die meisten der Liga. «Wieso sollte ich da etwas verändern?», fragte Judge, der beim Sieg gegen die Milwaukee Brewers für drei der neun Homeruns verantwortlich war.

Aaron Judge schlägt (noch) mit dem gewohnten Material. Bild: keystone

Sollten die Yankees aber weiterhin so brillieren wie zum Saisonstart, dürften auch andere Teams bei der Schlägerrevolution mitmachen. Auf die 15 Homeruns der Yankees in den ersten drei Spielen – auch das Rekord – angesprochen, sagte Manny Machado von den San Diego Padres: «Sie sollten einige dieser Schläger hierherschicken, wenn sie damit so viele Homeruns schlagen.»

Auch Spieler anderer Teams haben bereits mit diesen «Torpedo-Bats» geprobt, nun da die Yankees damit auch im Ernstkampf so erfolgreich waren, dürften dies immer mehr Baseball-Profis wagen. Die grosse Schlägerrevolution hat nämlich erst begonnen.