Klappt es in Kranjska Gora mit dem ersten Saisonsieg von Lara Gut-Behrami?

1. Lauf 09.30 Uhr | 2. Lauf 12.30 Uhr

Die Startliste

1 Thea Louise Stjernesund NOR

2 Zrinka Ljutic CRO

3 Valérie Grenier CAN

4 Sara Hector SWE

5 Lara Gut-Behrami SUI

6 Alice Robinson NZL

7 Federica Brignone ITA

8 Mina Fürst Holtmann NOR

9 Camille Rast SUI

10 Lara Colturi ALB

11 Marta Bassino ITA

12 Julia Scheib AUT

13 Clara Direz FRA

14 AJ Hurt USA

15 Paula Moltzan USA



Die weiteren Schweizerinnen:

18 Michelle Gisin

27 Wendy Holdener

29 Simone Wild

38 Stefanie Grob

50 Delphine Darbellay

51 Vanessa Kasper

63 Janine Mächler