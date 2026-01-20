Nebel-3°
CHL-Halbfinal live: Lulea – EV Zug in Ticker und TV

Kann der EVZ in Lulea ein 2:3 aufholen? Dann geht's in den Champions-League-Final

20.01.2026, 18:0520.01.2026, 18:09

Der EV Zug steigt am Dienstagabend um 19 Uhr im Norden Schwedens mit einer 2:3-Hypothek ins Halbfinal-Rückspiel der Champions Hockey League gegen Lulea. Während der schwedische Meister zuletzt mit fünf Siegen in Serie seine gute Form bestätigte, steckt der EVZ in einer veritablen Krise. Seit dem Jahreswechsel haben die Zuger sämtliche neun Partien verloren, der letzte Auswärtssieg datiert gar von vor über elf Wochen. Einen solchen bräuchte es aber, damit der Final des europäischen Klub-Wettbewerbs im dritten Jahr in Folge mit Schweizer Beteiligung über die Bühne geht. Im Vorjahr triumphierten die ZSC Lions, vor zwei Jahren Genève-Servette.

Das Spiel verfolgst du hier ab 19 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. (nih/sda)

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Mehr Eishockey:
