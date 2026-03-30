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Playoff-Viertelfinal: SCRJ Lakers gegen Fribourg-Gottéron im Liveticker

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Machen die Lakers heute Mitfavorit Fribourg den Garaus? Gottéron darf nicht verlieren

30.03.2026, 19:3930.03.2026, 19:39
Eismeister Zaugg
Die Lakers – oder die Playoff-Sensation aus der Transfer-Brockenstube

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Sehnsucht bei Fribourg-Gottéron ist gross nach dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Er wäre der krönende Abschluss für die nach der Saison zurücktretende Klublegende Julien Sprunger.
  • Allerdings steht der Qualifikationszweite im Viertelfinal gegen die Rapperswil-Jona Lakers überraschend mit dem Rücken zur Wand. Er muss am Montag auswärts gewinnen, um eine entscheidende siebte Partie zu erzwingen.
  • Dafür spricht, dass in sieben der neun Direktduelle in dieser Saison der Gast gewann.
  • Spielbeginn ist um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
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