Liveticker
Machen die Lakers heute Mitfavorit Fribourg den Garaus? Gottéron darf nicht verlieren
Das Wichtigste in Kürze:
- Die Sehnsucht bei Fribourg-Gottéron ist gross nach dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Er wäre der krönende Abschluss für die nach der Saison zurücktretende Klublegende Julien Sprunger.
- Allerdings steht der Qualifikationszweite im Viertelfinal gegen die Rapperswil-Jona Lakers überraschend mit dem Rücken zur Wand. Er muss am Montag auswärts gewinnen, um eine entscheidende siebte Partie zu erzwingen.
- Dafür spricht, dass in sieben der neun Direktduelle in dieser Saison der Gast gewann.
- Spielbeginn ist um 20 Uhr. Mit watson bist du jederzeit live dabei. (abu/sda)
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.