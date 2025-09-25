Liveticker
Der Ball rollt im Wankdorf: YB möchte zum EL-Auftakt gegen Panathinaikos punkten
- Die Young Boys starten am Donnerstagabend mit einem Heimspiel in die Ligaphase der Europa League. Um 21.00 Uhr empfangen die Berner Panathinaikos Athen im Wankdorfstadion.
- Der Dritte der vergangenen Meisterschaft in Griechenland hat einen Saisonstart zum Vergessen hinter sich und wartet nach drei Ligapartien noch auf den ersten Sieg.
- YB liegt in der Super League nach sechs Spieltagen auf dem vierten Platz. Am Samstag blamierte sich das Team von Giorgio Contini im Schweiezr Cup gegen Challenge-League-Leader Aarau.
- Die weiteren Gegner von YB in der Ligaphase sind Lille, Lyon, Ludogorez Rasgrad (zuhause) sowie Aston Villa, PAOK Saloniki, Steaua Bukarest und Stuttgart (auswärts).
- Bereits gestern startete für Basel die Europa League. Gegen Freiburg gab es für den Schweizer Meister eine knappe Niederlage. (riz/sda)