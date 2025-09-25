bedeckt10°
Europa League: Young Boys gegen Panathinaikos im Liveticker

Der Ball rollt im Wankdorf: YB möchte zum EL-Auftakt gegen Panathinaikos punkten

25.09.2025, 20:00
Als 18-Jähriger für 35 Millionen zu Bayern: Die unglückliche Karriere von Renato Sanches
  • Die Young Boys starten am Donnerstagabend mit einem Heimspiel in die Ligaphase der Europa League. Um 21.00 Uhr empfangen die Berner Panathinaikos Athen im Wankdorfstadion.
  • Der Dritte der vergangenen Meisterschaft in Griechenland hat einen Saisonstart zum Vergessen hinter sich und wartet nach drei Ligapartien noch auf den ersten Sieg.
  • YB liegt in der Super League nach sechs Spieltagen auf dem vierten Platz. Am Samstag blamierte sich das Team von Giorgio Contini im Schweiezr Cup gegen Challenge-League-Leader Aarau.
  • Die weiteren Gegner von YB in der Ligaphase sind Lille, Lyon, Ludogorez Rasgrad (zuhause) sowie Aston Villa, PAOK Saloniki, Steaua Bukarest und Stuttgart (auswärts).
  • Bereits gestern startete für Basel die Europa League. Gegen Freiburg gab es für den Schweizer Meister eine knappe Niederlage. (riz/sda)
«Fall Winterthur» – es ist Zeit, die Ligen endlich neu zu denken
Nun ist auch Winterthur in finanzielle Not geraten. Der Verband kann und will nicht helfen. Es wird langsam, aber sicher Zeit für eine Revolution.
Der Hilferuf kam per offizieller Medienmitteilung. In Winterthur – nach Zürich, Genf, Basel, Lausanne und Bern die sechstgrösste Stadt im Land – ist es nicht mehr möglich, ein Hockey-Unternehmen in der zweithöchsten Liga zu nähren. Präsident und Besitzer Rolf Löhrer habe über viele Jahre das Defizit aus eigener Tasche gedeckt. «Diese Last kann und will er künftig nicht mehr tragen.» Und dann der Hilferuf: «Jetzt brauchen wir Hilfe, da sich die Rahmenbedingungen stark negativ verändert haben.»
Zur Story