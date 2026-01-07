Liveticker
Zieht Lausanne wieder an Freiburg vorbei – Lugano ist im Waadtland zu Gast
- In der National League steht am Mittwochabend eine Partie an. Lausanne empfängt Lugano und möchte mit einem Sieg wieder an Fribourg vorbeiziehen. Knapp setzte sich Fribourg am Dienstag im Penaltyschiessen gegen die SCL Tigers durch.
- Gleichzeitig könnte Lugano mit drei Punkten wieder auf gleich viele Zähler wie Genf-Servette auf Platz vier kommen. Bei einer Niederlage wären die ZSC Lions weiterhin nur einen Punkt hinter den Tessinern klassiert.
- In der laufenden Saison trafen beide Teams zweimal aufeinander und jedes Mal konnte sich das Auswärtsteam durchsetzen – zuletzt am 18. Oktober, als Lugano gleich mit 5:1 gewinnen konnte. Die Partie startet um 19.45 Uhr.
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
Mehr Eishockey: