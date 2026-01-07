wechselnd bewölkt-4°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

National League: Lausanne gegen Lugano im Liveticker

Liveticker

Zieht Lausanne wieder an Freiburg vorbei – Lugano ist im Waadtland zu Gast

07.01.2026, 18:45
  • In der National League steht am Mittwochabend eine Partie an. Lausanne empfängt Lugano und möchte mit einem Sieg wieder an Fribourg vorbeiziehen. Knapp setzte sich Fribourg am Dienstag im Penaltyschiessen gegen die SCL Tigers durch.
  • Gleichzeitig könnte Lugano mit drei Punkten wieder auf gleich viele Zähler wie Genf-Servette auf Platz vier kommen. Bei einer Niederlage wären die ZSC Lions weiterhin nur einen Punkt hinter den Tessinern klassiert.
  • In der laufenden Saison trafen beide Teams zweimal aufeinander und jedes Mal konnte sich das Auswärtsteam durchsetzen – zuletzt am 18. Oktober, als Lugano gleich mit 5:1 gewinnen konnte. Die Partie startet um 19.45 Uhr.

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    1 / 13
    HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
    HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
    quelle: keystone / ennio leanza
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Despacito mit Eishockey-Spielern
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    0 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Grosse Ehre für Gregor Kobel: Nati-Goalie zum besten der Bundesliga gewählt
    Grosse Ehre für Gregor Kobel: Der Schweizer Nationaltorhüter wurde vom «Kicker» nach der Hinrunde zum besten Schlussmann der Bundesliga gewählt.
    Jeweils nach Hin- und Rückrunde wählt das Fussballfachmagazin Kicker bei jeder Position die besten Spieler der Bundesliga. Bereits von 2022 bis 2024 wurde jeweils Gregor Kobel zum besten Schlussmann der höchsten deutschen Liga gewählt. Nach einer «blitzsauberen Hinrunde» ist der Schweizer wieder zurück auf dem Goalie-Thron der Bundesliga.
    Zur Story