Liveticker
Mit einem Sieg gegen Angstgegner YB nähert sich der FCZ dem Strich + GC empfängt Lugano
Ab 16.30 Uhr: Young Boys – FC Zürich
Hier kommst du zum Liveticker.
Ab 16.30 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Lugano
Hier kommst du zum Liveticker.
- Der FC Zürich reist zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Bern. Die Limmatstädter kassierten vor vier Wochen eine deutliche 0:3-Niederlage gegen YB.
- Die Young Boys konnten seither aber nur noch eine Partie gewinnen und stehen aktuell nur auf dem sechsten Platz. Der FCZ hat nur noch fünf Punkte weniger auf dem Konto als die Berner. Mit einem Sieg im Direktduell wären die Zürcher plötzlich wieder im Strichkampf dabei.
- Allerdings ist YB ein richtiger Angstgegner der Zürcher. Der FCZ konnte keines der letzten sieben Aufeinandertreffen gegen die Berner gewinnen. Die heutige Partie wird um 16.30 Uhr angepfiffen. Zur gleichen Zeit beginnt auch das Spiel zwischen GC und Lugano.