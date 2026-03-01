wechselnd bewölkt10°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: YB gegen Zürich und GC gegen Lugano im Liveticker

Liveticker

Mit einem Sieg gegen Angstgegner YB nähert sich der FCZ dem Strich + GC empfängt Lugano

01.03.2026, 15:30

Ab 16.30 Uhr: Young Boys – FC Zürich

Hier kommst du zum Liveticker.

Ab 16.30 Uhr: Grasshopper Club Zürich – FC Lugano

Hier kommst du zum Liveticker.

  • Der FC Zürich reist zum zweiten Mal in diesem Jahr nach Bern. Die Limmatstädter kassierten vor vier Wochen eine deutliche 0:3-Niederlage gegen YB.
  • Die Young Boys konnten seither aber nur noch eine Partie gewinnen und stehen aktuell nur auf dem sechsten Platz. Der FCZ hat nur noch fünf Punkte weniger auf dem Konto als die Berner. Mit einem Sieg im Direktduell wären die Zürcher plötzlich wieder im Strichkampf dabei.
  • Allerdings ist YB ein richtiger Angstgegner der Zürcher. Der FCZ konnte keines der letzten sieben Aufeinandertreffen gegen die Berner gewinnen. Die heutige Partie wird um 16.30 Uhr angepfiffen. Zur gleichen Zeit beginnt auch das Spiel zwischen GC und Lugano.

Die Tabelle

Standings provided by Sofascore

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Nach Fribourg verlor Dubé die Lust – in Biel kehrte die Eishockey-Leidenschaft zurück
Nach seinem abrupten Ende bei Fribourg-Gottéron fällt Christian Dubé in ein tiefes Loch. Nun hat der 48-Jährige in Biel zurück zu seiner Leidenschaft gefunden. Der Kanadier will die Seeländer ins Play-in führen.
Wer Christian Dubé an der Bande beobachtet, sieht, wie er seine Spieler anfeuert und dirigiert, auf der Taktiktafel akribisch die nächsten Spielzüge aufzeichnet und seinen Spielern geduldig Anweisungen gibt. Nach einem Einsatz klopft er ihnen motivierend auf den Helm oder die Schulter. Wer das sieht, der kann nur zum Schluss kommen, dass Christian Dubé mit grosser Leidenschaft Eishockeytrainer ist.
Zur Story