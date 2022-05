Barrage: Das Hinspiel FC Luzern – FC Schaffhausen im Liveticker

Newcastle pirscht sich an Neymar heran +++ BVB steigt in Kalajdzic-Poker ein

«Noch nie so sehr für mein Land geschämt» – Russischer Top-Diplomat in Genf hat genug

Ich war mit June an meiner ersten Sexparty – oh mann, oh mann ... 🤭

Shaqiri fehlt noch – Nati ist für die Nations League eingerückt

Die Schweizer Nationalmannschaft hat heute die Vorbereitung auf den Start in die Nations League begonnen. Mit vier Spielen in elf Tagen ist das Programm happig und erinnert von der Intensität her schon an die WM in Katar im November.

In Bad Ragaz, wo sich die Schweizer Nationalmannschaft im vergangenen Jahr auf die EM vorbereitet hatte, trafen am Donnerstagmittag die aufgebotenen Spieler zum langen Zusammenzug ein.