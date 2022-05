Er ist einer der vielen, die schon da sind: Ruben Vargas gibt Autogramme. Bild: keystone

Shaqiri fehlt noch – Nati ist für die Nations League eingerückt

Die Schweizer Nationalmannschaft hat heute die Vorbereitung auf den Start in die Nations League begonnen. Mit vier Spielen in elf Tagen ist das Programm happig und erinnert von der Intensität her schon an die WM in Katar im November.

In Bad Ragaz, wo sich die Schweizer Nationalmannschaft im vergangenen Jahr auf die EM vorbereitet hatte, trafen am Donnerstagmittag die aufgebotenen Spieler zum langen Zusammenzug ein.

Bis am 12. Juni spielt das Team von Murat Yakin gegen Tschechien (am 2. Juni in Prag) und Portugal (am 5. Juni in Lissabon) sowie daheim in Genf gegen Spanien (9. Juni) und Portugal (12. Juni).

Haris Seferovic ist mit seiner Weste auch für einen Ausflug zum Fischen vorbereitet. Bild: keystone

Ein Duo rückt später ein

Junioren vom FC Bad Ragaz empfingen die im Grand Resort ankommenden Spieler mit dickem Filzstift und den unterschiedlichsten Vorlagen für Autogramme. Einer der ersten, der vorfuhr, war Mattia Bottani, der einzige Debütant im aktuellen Aufgebot.

Nicht nur bei Tessiner Journalisten gefragt: Mattia Bottani. Bild: keystone

Erst am Montag werden Mario Gavranovic und Xherdan Shaqiri erwartet, die mit ihren Klubs noch im Einsatz stehen. Gavranovic bestreitet am Donnerstagabend den türkischen Cupfinal. Mit Kayserispor trifft der Tessiner auf Sivasspor. Mit dem FC Zürich, Schalke 04, Dinamo Zagreb und HNK Rijeka wurde Gavranovic in seiner Karriere bereits sechs Mal Cupsieger. Shaqiri spielt am Sonntag mit Chicago Fire gegen Toronto – es ist das Duell der beiden Letzten in der Eastern Conference der Major League Soccer.

Anspruchsvolle Aufgaben warten

Um der Müdigkeit nach der langen Saison etwas entgegenzuwirken, dürfen die Spieler am Wochenende die Zeit mit ihrer Familie verbringen. Die Aufgaben in den kommenden Tagen seien anspruchsvoll, betonte Pierluigi Tami, der Direktor der Nationalmannschaften. «Wir werden sehen, wo wir stehen.»

Auch wenn die WM im Hinterkopf ist, sei das erste Ziel, den Platz in der höchsten Liga der Nations League zu verteidigen. «Das ist sportlich und ökonomisch wichtig», betonte Tami. (ram/sda)

