Ski live: Abfahrt der Frauen in Val-d'Isère in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Fährt Vonn auch in 3. Abfahrt der Saison aufs Podest? Schweizerinnen mit geringen Chancen

20.12.2025, 08:5520.12.2025, 08:55

In St. Moritz fuhr Lindsey Vonn in den beiden Abfahrten auf die Plätze 1 und 2. Damit zählt die 41-jährige US-Amerikanerin auch in Val-d'Isère zu den ganz heissen Titelkandidatinnen. Auch die Deutsche Emma Aicher, welche die zweite Abfahrt für sich entschied, sowie Speedqueen Sofia Goggia dürften ein Wörtchen mitzureden haben. Lediglich zu den Aussenseiterinnen gehören die Schweizerinnen in Abwesenheit der Verletzten um Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin.

Das Rennen beginnt um 10.30 Uhr. Hier kannst du es im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen.

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
1 / 29
Die meisten Siege im Ski-Weltcup
Seit 1967 werden Skirennen im Rahmen des Weltcups ausgetragen. Diesen Fahrerinnen und Fahrern gelangen mindestens 30 Siege.
quelle: keystone / gian ehrenzeller
Lindsey Vonn gewinnt mit 41 Jahren den Weltcup – so reagieren die Kommentatoren international
Video: watson
