Fährt Vonn auch in 3. Abfahrt der Saison aufs Podest? Schweizerinnen mit geringen Chancen

In St. Moritz fuhr Lindsey Vonn in den beiden Abfahrten auf die Plätze 1 und 2. Damit zählt die 41-jährige US-Amerikanerin auch in Val-d'Isère zu den ganz heissen Titelkandidatinnen. Auch die Deutsche Emma Aicher, welche die zweite Abfahrt für sich entschied, sowie Speedqueen Sofia Goggia dürften ein Wörtchen mitzureden haben. Lediglich zu den Aussenseiterinnen gehören die Schweizerinnen in Abwesenheit der Verletzten um Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin.

Das Rennen beginnt um 10.30 Uhr. Hier kannst du es im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen.