Champions League live: Die Auslosung der Viertelfinals im Ticker und TV

Liveticker

Nur noch die Crème de la Crème ist dabei – die Auslosung zu den CL-Viertelfinals

Mehr «Sport»

Am heutigen Freitag werden ab 12 Uhr die Paarungen für die Viertelfinals der Champions League gezogen. Ebenfalls wird bestimmt, die Sieger welcher Viertelfinal-Duelle anschliessend in den Halbfinals aufeinandertreffen. Anders als in der Gruppenphase und der ersten K.o.-Runde gibt es nun keine Regeln mehr bezüglich Teams aus denselben Ländern. Es können auch die Klubs aufeinandertreffen, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander spielen mussten.

Noch dabei sind drei spanische Klubs, je zwei aus England und Deutschland sowie PSG aus Frankreich. Die Auslosung beginnt um 12 Uhr. Hier verfolgst du sie im Liveticker sowie im Stream von blue Zoom.

Im Anschluss werden auch in der Europa League (13 Uhr) und der Conference League (14 Uhr) die nächsten beiden Runden ausgelost.