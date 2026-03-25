Ski Alpin: Der Slalom der Männer in Hafjell live im Stream und Ticker

Sichert sich Pinheiro Braathen auch die Slalom-Kugel? Vier Fahrer kämpfen noch um Kristall

25.03.2026, 09:30
  • Am Mittwoch endet die alpine Weltcup-Saison. Beim Finale in Hafjell steht für die Männer zum Abschluss ein Slalom auf dem Programm. Dabei geht Atle Lie McGrath als Führender im Disziplinenweltcup in die Entscheidung.
  • Der Norweger weist 41 Punkte Vorsprung auf seinen für Brasilien startenden Landsmann und Jugendfreund Lucas Pinheiro Braathen aus und deren 77 auf den Franzosen Clément Noël. Henrik Kristoffersen hat bei 99 Punkten Rückstand nur noch theoretische Chancen auf die Kugel.
  • Mit Loic Meillrad, Tanguy Nef, Daniel Yule und Giuliano Fux stehen insgesamt vier Schweizer am Start.
  • Der erste Lauf startet um 10.30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 13.30 Uhr.

Die Startliste

1. Henrik Kristoffersen (NOR)
2. Loic Meillard (SUI)
3. Paco Rassat (FRA)
4. Clement Noel (FRA)
5. Timon Haugan (NOR)
6. Atle Lie McGrath (NOR)
7. Lucas Pinheiro Braathen (BRA)
8. Eduard Hallberg (FIN)
9. Michael Matt (AUT)
10. Tanguy Nef (SUI)
11. Erik Hystad Solberg (NOR)
12. Fabio Gstrein (AUT)
13. Victor Muffat-Jeandet (FRA)
14. Linus Strasser (GER)
15. Armand Marchant (BEL)
16. Alex Vinatzer (ITA)
17. Steven Amiez (FRA)
18. Tommaso Sala (ITA)
19. Daniel Yule (SUI)
20. Albert Popov (BUL)
21. Oscar Andreas Sandvik (NOR)
22. Dominik Raschner (AUT)
23. Samuel Kolega (CRO)
24. Laurie Taylor (GBR)
25. Marco Schwarz (AUT)
26. Giuliano Fux (SUI)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Odermatt jagt Hirscher – so weit liegt der Schweizer noch hinter dem besten Skifahrer
    Marco Odermatt eilt auch in dieser Saison von Sieg zu Sieg, mit seinen 28 Jahren hat er auch schon (fast) alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Aber wird er schaffen, die Rekorde des erfolgreichsten Skifahrers zu gefährden? Wir ziehen den Direktvergleich mit Marcel Hirscher.
    Wir beginnen mit dem direkten Vergleich aller bisher absolvierten Rennen, welche die beiden Ski-Dominatoren bestritten haben, und werfen das Augenmerk auf erreichte Meilensteine.
    Zur Story