Die Aufgabe der beiden Schweizerinnen ist happig: Krejcikova/Siniakova sind in Tokio das topgesetzte Duo. Gemeinsam triumphierten die zwei Tschechinnen schon am French Open (2018, 2021) und in Wimbledon (2021).



Unantastbar waren Krejcikova (links) und Siniakova (rechts) in Tokio indes nicht. Die Tschechinnen setzten sich nur in der 1. Runde gegen Taiwan locker durch. Danach mussten sie im Achtelfinal gegen Spanien (Badosa/Sorribes Tormo), im Vietelfinal gegen Australien (Barty/Sanders) und im Halbfinal gegen Russland (Kudermetowa/Wesnina) jeweils ins Champions-Tie-Break.