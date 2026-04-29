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Atlético empfängt Arsenal – wird auch der zweite Halbfinal ein Spektakel?
- Im zweiten Halbfinal der Champions League stehen sich Atlético Madrid und Arsenal gegenüber. Es ist das Duell zweier Klubs, die die Königsklasse des europäischen Klubfussballs noch nie gewonnen haben. Bereits in der Ligaphase trafen sie im Oktober in London aufeinander, wobei sich das in dieser Kampagne noch ungeschlagene Arsenal gleich 4:0 durchsetzte.
- Eine Statistik dürfte den Spaniern jedoch Mut machen: Alle drei Halbfinals der Champions League gegen englische Mannschaften, die in Hin- und Rückspielen ausgetragen wurden, gewann Atlético.
- Das Hinspiel am Mittwochabend in Madrid wird um 21.00 Uhr angepfiffen. Sechs Tage später folgt das Rückspiel in London.
- Hier kannst du die Partie im Liveticker und im SRF-Stream mitverfolgen. (car/sda)
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