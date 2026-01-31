wechselnd bewölkt
Malorie Blanc gewinnt sensationell Super-G in Crans-Montana

epa12694234 Malorie Blanc of Switzerland celebrates in the finish during the Women&#039;s Super G race at the FIS Alpine Skiing World Cup stop in Crans Montana, Switzerland, 31 January 2026. EPA/ALESS ...
Blanc distanzierte Goggia um 18 und Johnson um 36 Hundertstel.Bild: keystone
Walliserin Malorie Blanc gewinnt sensationell Super-G in Crans-Montana

Malorie Blanc gewinnt den Super-G in Crans-Montana sensationell vor der Italienerin Sofia Goggia und der Amerikanerin Breezy Johnson. Für die Walliserin ist es der erste Sieg auf höchster Stufe.
31.01.2026, 10:0031.01.2026, 12:37

Blanc distanzierte Goggia um 18 und Johnson um 36 Hundertstel. Die 22-Jährige fuhr vor etwas mehr als einem Jahr in ihrem erst zweiten Weltcup-Rennen auf Platz 2. Seither kamen nur noch zwei Top-10-Platzierungen hinzu.

Die Führung von Blanc wackelte mehr als einmal. Vor allem Laura Pirovano war auf bestem Weg, die junge Walliserin noch abzufangen. Die 28-jährige Italienerin bog mit grossem Vorsprung in den Zielhang ein, verpasste nach einer Bodenwelle aber das zweitletzte Tor und schied aus. Johnson vergab den möglichen Sieg mit einem Fehler vor dem Schlussteil.

Malorie Blanc of Switzerland celebrates in the finish area during the women&#039;s Super-G race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, Switzerland, Saturday, January 31, 2026. (KEYS ...
Blanc vor heimischem Publikum.Bild: keystone

Für Blanc, die im nahegelegenen Ayent wohnt, ist es der erste Sieg im Weltcup. Und dies ausgerechnet vor Heimpublikum. Nach ihrem sensationellen Karrierestart mit Platz 2 in ihrem zweiten Rennen auf höchster Stufe vor einem Jahr in der Abfahrt in St. Anton konnte sie ihr zweifelsohne vorhandenes Potenzial nur punktuell abrufen. Lediglich zweimal fuhr sie seither in die Top 10, einmal in dieser Saison beim Super-G in St. Moritz. Nun gelingt Blanc der ganz grosse Coup im Austragungsort der Weltmeisterschaften 2027. Umso erstaunlicher ist dies, da es ihr erstes Weltcup-Rennen auf der Piste Mont Lachaux war.

Lindsey Vonn liess die Olympia-Hauptprobe nach ihrem Sturz vom Freitag aus. Die Amerikanerin verletzte sich in der nach sechs Fahrerinnen abgebrochenen Abfahrt am linken Knie und bangt um ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen in Cortina d'Ampezzo. (lak/sda)

Vonns Olympia-Traum in Gefahr, aber noch nicht vorbei

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
