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Rast will nach dem Ausfall im Riesenslalom im Slalom zurückschlagen

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Rast will nach dem Ausfall im Riesenslalom im Slalom zurückschlagen

15.03.2026, 07:57

1. Lauf 9.30 Uhr | 2. Lauf 12.30 Uhr

Die Startliste
1 Katharina Truppe AUT
2 Lara Colturi ALB
3 Mikaela Shiffrin USA
4 Camille Rast SUI
5 Anna Swenn Larsson SWE
6 Wendy Holdener SUI
7 Paula Moltzan USA
8 Sara Hector SWE
9 Mélanie Meillard SUI
10 Emma Aicher GER
11 Cornelia Öhlund SWE
12 Mario Chevrier FRA
13 Lena Dürr GER
14 Zrinka Ljutic CRO
15 Katharina Huber AUT

Die weiteren Schweizerinnen
19 Eliane Christen
41 Aline Höpli
44 Janine Mächler
45 Nicole Good
52 Aline Danioth
58 Selina Egloff​

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