Dortmund in den CL-Playoffs gegen Atalanta – und kann Benfica Real Madrid erneut ärgern?

In der Champions League stehen am Dienstag die ersten Hinspiele in den Playoffs an. Dabei sind gleich mehrere Schweizer involviert. Gregor Kobel trifft mit Dortmund vor Heimpublikum auf den italienischen Vertreter Atalanta Bergamo. Eine ungleich schwierigere Aufgabe steht Philipp Köhn und Denis Zakaria bevor. Die für Monaco auflaufenden Schweizer empfangen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Im dritten Spiel, das um 21.00 Uhr angepfiffen wird, kommt es zum iberischen Duell zwischen Benfica Lissabon und dem Rekordsieger Real Madrid. Zuvor spielen ab 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul und Juventus Turin gegeneinander. Hier gibt es alle Spiele im Liveticker. (nih/sda)