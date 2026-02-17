bedeckt
Champions League: Real Madrid siegt, BVB souverän, PSG dreht 0:2

epa12752067 Benfica&#039;s head coach Jose Mourinho (L) speaks with Real Madrid&#039;s Vinicius Junior who walked off the pitch after dennouncing racism in the stands to the referee during the UEFA Ch ...
Benfica-Trainer José Mourinho redet auf Vinicius Junior ein – der Real-Star beschuldigte einen Gegenspieler, ihn rassistisch beleidigt zu haben.Bild: keystone

Potenzieller Rassismus-Skandal bei Real-Sieg – BVB souverän – PSG dreht 0:2-Rückstand

17.02.2026, 20:3117.02.2026, 23:36
Inhaltsverzeichnis
Benfica Lissabon – Real Madrid 0:1Dortmund – Atalanta 2:0Monaco – PSG 2:3Galatasaray – Juventus 5:2

Benfica Lissabon – Real Madrid 0:1

Nach dem einzigen Tor des Spiels brach kurzzeitig Chaos aus. Vinicius schlenzte den Ball vom linken Strafraumrand traumhaft in den rechten Winkel und feierte dies mit einem Jubeltänzchen vor der Eckfahne. Im Anschluss sah er die Gelbe Karte. Als alles bereit war für den Wiederanpfiff, stürmte der Brasilianer zu Schiedsrichter François Letexier. Benficas Gianluca Prestianni habe ihn rassistisch beleidigt.

Der einzige Treffer des Spiels.Video: SRF

Was genau vorgefallen ist, ist bisher unklar. Das Spiel war aber kurzzeitig unterbrochen, Letexier konnte die Situation aber ausreichend befrieden, um die Partie knapp zehn Minuten später fortzusetzen. Ein weiteres Tor fiel in der Folge nicht mehr, womit Real Madrid mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel vom nächsten Mittwoch geht.

Wurde Vinicius rassistisch beleidigt? Nach seinem Traumtor will er erst nicht mehr spielen

Benfica Lissabon - Real Madrid 0:1 (0:0).
SR Letexier (FRA).
Tor: 50. Vinicius Junior 0:1.

Dortmund – Atalanta 2:0

Zu einem ungefährdeten Erfolg kam derweil Gregor Kobel mit Borussia Dortmund. Serhou Guirassy brachte den BVB gegen Atalanta Bergamo bereits in der 3. Minute in Führung, und der Guineer hatte seine Füsse auch bei der zweiten entscheidenden Szene im Spiel. Kurz vor der Pause bediente er bei einem Konter Maximilian Beier, der zum 2:0 traf. Kobel im Tor der Deutschen war nur selten gefordert. Sollte dies auch im Rückspiel der Fall sein, stehen die Chancen für die Dortmunder gut, in die nächste Runde einziehen zu können.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0).
SR Gozubuyuk (NED).
Tore: 3. Guirassy 1:0. 42. Beier 2:0.
Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel.

Monaco – PSG 2:3

Die AS Monaco startete gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain fulminant in die Partie. Nach 18 Minuten stand es für die Mannschaft aus dem Fürstentum bereits 2:0, beide Male hatte der Amerikaner Folarin Balogun getroffen. Doch PSG steckte nicht auf.

Und obwohl Vitinha nach 22 Minuten vom Penaltypunkt am Schweizer Philipp Köhn scheiterte, konnten Desiré Doué und Achraf Hakimi bis zur Pause ausgleichen. Und als Aleksander Golovin kurz nach Wiederbeginn für ein grobes Foul des Feldes verwiesen wurde, war die Partie endgültig zugunsten des Teams von Luis Enrique gekippt. Dank seines zweiten Treffers (67.) besorgte Doué seinem Team gegen die von Denis Zakaria als Captain angeführten Monegassen den Sieg.

Köhn parierte den Penalty von Vitinha.Video: SRF

Monaco - Paris Saint-Germain 2:3 (2:2).
SR Manzano (ESP).
Tore: 1. Balogun 1:0. 18. Balogun 2:0. 29. Doué 2:1. 41. Hakimi 2:2. 67. Doué 2:3.
Bemerkungen: Monaco mit Köhn und Zakaria. 22. Vitinha (PSG) verschiesst Penalty. 48. Rote Karte gegen Golovin (Monaco/Foul).

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

Galatasaray – Juventus 5:2

Juventus Turin handelt sich im Hinspiel der Playoffs in der Champions League eine Hypothek von drei Toren ein. In einer ereignisreichen Partie im Hexenkessel von Galatasaray Istanbul unterlag der italienische Rekordmeister 2:5.

Die Gastgeber gingen in der 15. Minute durch Gabriel Sara in Führung, doch gelang Teun Koopmeiners umgehend der Ausgleich, bevor er eine gute Viertelstunde später zum 2:1 für die alte Dame nachdoppelte. Nach der Pause nahm die Partie aber die nächste Wende. In der 49. Minute glich der im Winter aus Neapel gekommene Noa Lang aus, Davinson Sanchez traf dann nach einer Stunde zum 3:2.

epa12751234 Galatasaray&#039;s Noa Lang celebrates after scoring the 2-2 goal during the UEFA Champions League play-offs 1st leg match between Galatasaray SK and Juventus FC, in Istanbul, Turkey, 17 F ...
Noa Lang traf gleich doppelt für Galatasaray.Bild: keystone

Kurz nachdem das Team von Trainer Luciano Spalletti in Rückstand geraten war, sorgte Juan Cabal mit seinem zweiten Foulspiel innert weniger Minuten auch noch dafür, dass Juventus den Rest des Spiels mit einem Mann weniger absolvieren musste. Die Überzahl nutzte Galatasaray durch Lang und Rückkehrer Sacha Boey zu zwei weiteren Toren. Damit haben die Türken sehr gute Chancen, in der nächsten Woche in Turin den Einzug in den Achtelfinal der Königsklasse klarzumachen.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/blue Sport

Galatasaray Istanbul - Juventus Turin 5:2 (1:2).
SR Makkelie (NED).
Tore: 15. Gabriel Sara 1:0. 16. Koopmeiners 1:1. 32. Koopmeiners 1:2. 49. Lang 2:2. 60. Sanchez 3:2. 75. Lang 4:2. 86. Boey 5:2.
Bemerkungen: 67. Gelb-rote Karte gegen Cabal (Juventus). (nih/sda)

Mehr Sport:
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 22
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
2
