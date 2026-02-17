wolkig, aber kaum Regen
DE | FR
burger
Sport
Russland

Russen und Belarussen unter ihrer Flagge an den Paralympics

Paralympic, Russian flags Photo taken on March 16, 2014 shows the Paralympic flag and the Russian flag hosted during the closing ceremony of the Winter Paralympics in Sochi. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUT ...
Bei den Paralympics werden sowohl die russische als auch die belarussische Flagge wieder zu sehen sein.Bild: imago sportfotodienst

Russen und Belarussen dürfen unter ihrer Flagge an den Paralympics starten

17.02.2026, 17:4217.02.2026, 17:54

Sechs russische und vier belarussische Athletinnen und Athleten dürfen unter ihrer Flagge an den Paralympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina vom 6. bis 15. März teilnehmen. Dies teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) am Dienstag der AFP mit. Dieser Entscheid markiert die Rückkehr zweier Nationen, die nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ausgeschlossen worden waren.

Die Athleten würden wie die «jedes anderen Landes» behandelt werden, sagte Craig Spence vom IPC gegenüber AFP. Sie dürfen also mit ihren Flaggen einmarschieren, die Farben ihres Landes tragen und gegebenenfalls ihre Hymne hören.

Craig Spence Porte parole IPC - : Demain Le Sport - Paris - 22/09/2022 FedericoPestellini/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL
IPC-Sprecher Craig Spence.Bild: www.imago-images.de

Bei den Olympischen Spielen, die derzeit laufen, dürfen die Teilnehmenden aus Russland und Belarus nicht unter den Flaggen ihres Landes, sondern als «individuelle neutrale Athleten» starten. Zudem mussten sie zuvor glaubwürdig darlegen, keine Verbindung zur Armee und den Sicherheitsorganen der beiden Staaten zu haben.

Bereits im September hatte das IPC die beiden Länder, die von vielen Sportverbänden wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine ausgeschlossen sind, wieder als vollwertige Mitglieder aufgenommen. Für Russland und Belarus ist es die Rückkehr auf die internationale Sportbühne. Ob dadurch ein Stein ins Rollen kommt, wird sich zeigen. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino plädierte bereits dafür, russischen Teams wieder die Teilnahme an internationalen Wettbewerben zu ermöglichen. (nih/sda/afp)

«Ist meine»: Russischer Biathlet gibt seine aberkannte Olympia-Medaille nicht zurück
Mehr zu Olympia 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026
1 / 83
Die besten Bilder der Olympischen Spiele Mailand-Cortina 2026

Ryuichi Kihara wirft Riku Miura hoch in die Luft – und weil er sie fängt, werden die Japaner Olympiasieger im Paarlauf.
quelle: keystone / stephanie scarbrough
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kubakrise: Deshalb versinkt Havanna gerade im Müll
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Langläuferin Weber nach Rauswurf aus Sprint-Team sauer: «Weder fair noch akzeptabel»
Nadine Fähndrich und Anja Weber gewannen im Team-Sprint die WM-Bronzemedaille. An den Olympischen Spielen verliert Weber nun überraschend ihren Platz neben der gesetzten Fähndrich.
Das hat Anja Weber so nicht kommen sehen. Die Schweizer Trainer haben sie aus dem Aufgebot für den Team-Sprint gestrichen. Stattdessen nominierten sie für den olympischen Wettkampf am Mittwoch Nadja Kälin.
Zur Story