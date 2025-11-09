Premier League live: Manchester City – FC Liverpool im Ticker

Topspiel ManCity – Liverpool live + Ndoye siegt gegen Okafor + Napoli nicht mehr Leader

Premier League

Manchester City – Liverpool (live)

Brentford – Newcastle 3:1

Newcastle United muss sich in London wie schon in der Vorwoche bei West Ham geschlagen geben. Gegen Brentford unterlagen die Magpies 1:3 und rücken damit näher an die Abstiegsränge. Nur noch zwei Punkte trennen Newcastle von West Ham auf Platz 18.

Nachdem Harvey Barnes die Gäste noch in Führung gebracht hatte, glich Kevin Schade nach der Pause aus. In der 73. Minute verursachte Newcastle-Verteidiger Dan Burn einen Penalty und flog mit Gelb-Rot vom Platz. Igor Thiago verwandelte für die Gastgeber und sorgte in der 95. Minute dann für den Endstand. Fabian Schär durfte wie schon beim 2:0-Sieg gegen Bilbao in der Champions League am Mittwoch nur zuschauen.

Brentford - Newcastle 3:1 (0:1).

Tore: 27. Barnes 0:1. 56. Schade 1:1. 78. Thiago (Penalty) 2:1. 95. Thiago 3:1.

Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (Ersatz). 73. Gelb-Rote Karte gegen Burn (Newcastle).

Nottingham – Leeds 3:1

Nottingham Forest gelingt der erste Ligasieg seit dem ersten Spieltag. Nach neun Spielen ohne Erfolg setzten sich die Reds 3:1 gegen Aufsteiger Leeds United durch. Dan Ndoye durfte bei Nottingham ebenso über die volle Spielzeit mittun wie Noah Okafor bei den Gästen, beide kamen aber nicht zu einem Skorerpunkt. Die Tore für die Gastgeber nach dem Führungstor von Leeds durch Lukas Nmecha erzielten Ibrahim Sangaré, Morgan Gibbs-White und Elliott Anderson per Penalty.

Dan Ndoye gewann mit Nottingham in der Premier League erstmals seit August. Bild: www.imago-images.de

Nottingham - Leeds 3:1 (1:1).

Tore: 13. Nmecha 0:1. 15. Sangare 1:1. 68. Gibbs-White 2:1. 90. Anderson (Penalty) 3:1.

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye. Leeds mit Okafor.

Serie A

Bologna – Napoli 2:0

Napoli hat die Tabellenführung in der Serie A verloren. Bei Bologna, das ohne den verletzten Remo Freuler antreten musste, unterlag der Titelverteidiger nach Toren von Thijs Dallinga und Jhon Lucumi 0:2. Damit fällt das Team von Trainer Antonio Conte hinter die AC Milan, die am Samstag in Parma nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus kam. Sowohl Inter Mailand als auch die AS Roma könnten noch am heutigen Sonntag ebenfalls an Napoli vorbeiziehen.

Meister Napoli ist nicht mehr Tabellenführer der Serie A. Bild: keystone

Bologna - Napoli 2:0 (0:0).

Tore: 50. Dallinga 1:0. 66. Lucumi 2:0.

Bemerkungen: Bologna ohne Freuler (verletzt).

Genoa - Fiorentina 2:2 (1:1).

Tore: 15. Östigard 1:0. 20. Gudmundsson (Penalty) 1:1. 57. Piccoli 1:2. 60. Colombo 2:2.

Bemerkungen: Genoa ohne Siegrist (Ersatz). Fiorentina mit Sohm (bis 75.). 50. Colombo (Genoa) verschiesst Penalty. (nih/sda)

