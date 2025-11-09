Liveticker
Der FCSG empfängt YB – noch ist Seoane mit den Bernern ohne Sieg und Tor
Nach Verlustpunkten ist der FC St.Gallen der erste Verfolger von Leader Thun. Bei zwei Spielen weniger hat das Team von Trainer Enrico Maassen einen Rückstand von zehn Punkten. Nun wartet mit YB aber kein einfacher Gegner, um diesen zu verkürzen.
Die Berner warten seit der Rückkehr von Gerardo Seoane noch sowohl auf einen Sieg als auch auf einen eigenen Treffer. Nach dem 0:0-Unentschieden gegen Basel am letzten Sonntag, unterlag YB in der Europa League bei PAOK Thessaloniki 0:4. Ob die Partie vom Donnerstag noch nachwirkt?
Das kannst du hier ab 16.30 Uhr wie auch die Partie zwischen Lausanne-Sport und dem FC Sion im Liveticker verfolgen.
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball:
- Bayerns Rekordserie endet trotz Diaz-Traumtor – auch BVB patzt – Gladbach gewinnt Derby
- Xhakas Sunderland-Märchen geht weiter: Der Aufsteiger punktet spät gegen Leader Arsenal
- Spätes Drama in der Super League: GC schlägt Winterthur und der FCZ dreht 0:2 gegen Luzern
- Gegner geben nicht auf – Bundesgericht muss über Zürcher Stadion entscheiden