Super League live: FC St.Gallen – YB und Lausanne – Sion im Ticker

Liveticker

Der FCSG empfängt YB – noch ist Seoane mit den Bernern ohne Sieg und Tor

09.11.2025, 15:20

Nach Verlustpunkten ist der FC St.Gallen der erste Verfolger von Leader Thun. Bei zwei Spielen weniger hat das Team von Trainer Enrico Maassen einen Rückstand von zehn Punkten. Nun wartet mit YB aber kein einfacher Gegner, um diesen zu verkürzen.

Die Berner warten seit der Rückkehr von Gerardo Seoane noch sowohl auf einen Sieg als auch auf einen eigenen Treffer. Nach dem 0:0-Unentschieden gegen Basel am letzten Sonntag, unterlag YB in der Europa League bei PAOK Thessaloniki 0:4. Ob die Partie vom Donnerstag noch nachwirkt?

Das kannst du hier ab 16.30 Uhr wie auch die Partie zwischen Lausanne-Sport und dem FC Sion im Liveticker verfolgen.

Liveticker
Kein Penalty für Basel – die Niederlage gegen Lugano rückt näher
Perfekter Freistoss in der 90. Minute! Leader Thun siegt in Genf

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
Ratinho kehrt für ein Spiel in die Schweiz zurück: «Mit Ronaldinho wird es ganz besonders»
Video: watson
