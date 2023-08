WM in Budapest: Ditaji Kambundji träumt vom Exploit

Die Hürdensprinterin Ditaji Kambundji dringt Anfang August beim Citius-Meeting in Bern in neue Sphären vor. An der WM in Budapest will sie den Exploit bestätigen und in den Final einziehen.

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die 21-jährige Ditaji Kambundji den Schweizer Rekord über 100 m Hürden von Lisa Urech aus dem Jahr 2011 (12.62) bricht. Was sie dann allerdings am 4. August in Bern zeigte, erstaunte dennoch. Im Vorlauf lief sie 12.51 Sekunden, im Final 12.47. Zuvor hatte ihre Bestzeit, erzielt Mitte Juli, bei 12.68 Sekunden gelegen.