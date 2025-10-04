Liveticker
Der unerwartete Spitzenkampf in der Super League: St.Gallen empfängt Thun
Das Wichtigste in Kürze:
- In der 8. Runde der Super League kommt es am Samstagabend in St. Gallen zum unverhofften Spitzenkampf zwischen den beiden Überraschungsmannschaften der Liga.
- Die Partie zwischen dem FC St. Gallen und Aufsteiger Thun ist das Duell zwischen dem Leader und dem Tabellendritten. Mit einem Sieg könnte der FCSG Thun und auch YB auf Distanz halten.
- Anpfiff ist um 18 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Tabelle:
Die Torschützenliste:
Top Players list provided by Sofascore