anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super-League-Spitzenkampf im Liveticker: Der FC St.Gallen empfängt Thun

Liveticker

Der unerwartete Spitzenkampf in der Super League: St.Gallen empfängt Thun

04.10.2025, 17:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der 8. Runde der Super League kommt es am Samstagabend in St. Gallen zum unverhofften Spitzenkampf zwischen den beiden Überraschungsmannschaften der Liga.
  • Die Partie zwischen dem FC St. Gallen und Aufsteiger Thun ist das Duell zwischen dem Leader und dem Tabellendritten. Mit einem Sieg könnte der FCSG Thun und auch YB auf Distanz halten.
  • Anpfiff ist um 18 Uhr. Mit watson bist du live dabei.

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 35
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Ernsthaft: Trump spinnt jetzt wirklich
2
«Leider ja. Es gab bereits Drohnenüberflüge»
3
Erntemond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
4
Kaltfront im Anmarsch – doch für nächste Woche gibt es gute Nachrichten
5
Eigenwohl vor Gemeinwohl: Die Schweiz wird zum «Ego-Land»
Meistkommentiert
1
Der Bund will Tempo 80 auf Hälfte der Schweizer Autobahnen
2
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
3
Wahlumfrage: SVP könnte bald erstmals die 30-Prozent-Marke knacken
4
Ueli Maurer ist wieder in China – als «ehemaliger Präsident»
5
Blinddate mit Gen-Z-Girl
Meistgeteilt
1
Palästinenser melden weitere Angriffe Israels in Gaza +++ EDA fordert rasche Schritte
2
Verletzte nach Beschuss von Bahnhof in Schostka +++ Nächtliche Angriffe in der Ukraine
3
Vier Tote bei US-Angriff vor Küste Venezuelas ++ Trump will Unis mit Förderung belohnen
4
Über 1000 Bussen am Tag: Birsfelder «Durchgangszölle» ernten Kritik
5
IIHF lanciert neuen Nationen-Cup +++ Golubic im Challenger-Turnier im Final
Irre Szenen in Rom: Lille-Goalie Özer hält dreimal hintereinander denselben Elfmeter
Lille siegt in der Europa League mit einem 1:0 bei der AS Roma. Der grosse Held dabei ist Goalie Berke Özer. Gleich drei Elfmeter hintereinander konnte der Torhüter parieren.
Unglaubliche Szenen im Stadio Olimpico: Seit der 6. Minute führte Lille mit 1:0 bei der AS Roma nach dem Treffer von Hakon Haraldsson. In der 82. Minute kam es zu Szenen, welche die Zuschauer wohl lange nicht mehr vergessen werden. Nach einem Handspiel von Lille-Verteidiger Aissa Mandi hatten die Römer vom Elfmeterpunkt aus die grosse Chance zum Ausgleich.
Zur Story