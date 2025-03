NL Playoffs live: SCL Tigers gegen HC Lausanne in Ticker und TV

Liveticker

Lausanne verkürzt in Langnau 5 Sekunden vor der 1. Pause – noch kein Tor in Lugano

Lausanne hat am Sonntag die Möglichkeit, als drittes Team nach Davos und den ZSC Lions in die Playoff-Halbfinals der National League einzuziehen. Dafür muss der Qualifikationssieger aber bei den SCL Tigers gewinnen. Bisher gab es in dieser Serie nur Heimsiege.

Im Playout-Final zwischen Lugano und Ajoie, der ebenfalls um 20 Uhr beginnt, haben die Tessiner nach zuletzt zwei Siegen de suite die Möglichkeit, erstmals in der Serie in Führung zu gehen.

Hier gibt's beide Spiele im Liveticker. Die Tigers gegen Lausanne siehst du ausserdem im Stream von TV24. (nih/sda)