Brisantes Spiel in «Gelsenkörken» – Titelfavorit England startet gegen Serbien in die EM

Weder die Fans von England noch jene von Serbien sind als Kinder von Traurigkeit bekannt. Dementsprechend brisant könnte das Duell in Gelsenkirchen – oder wie ein Sky-Moderator in einem mittlerweile leider gelöschten Video am Tag vor dem Spiel mehrfach sagte «Gelsenkörken» – werden.

Schon am Nachmittag kam es gemäss deutschen Medienberichten zu Auseinandersetzungen in der Stadt. Bei einer Schlägerei musste die Polizei einschreiten – hierbei prügelten sich aber wohl albanische und serbische Fans, englische seien nicht involviert gewesen, glaubte die Polizei. Als Sicherheitsmassnahme gibt es im Stadion sowie in der Fanzone nur Leichtbier mit rund 2,0 Volumenprozent und Radler.

Auf dem Feld bekommen die Fans aber einen der grössten Favoriten auf den EM-Titel zu sehen. Für England scheinen die Chancen, endlich wieder ein internationales Turnier zu gewinnen, aufgrund von Stars wie Jude Bellingham, Phil Foden oder Harry Kane so gross wie lange nicht. Mit Serbien steht den Three Lions von Trainer Gareth Southgate zum Auftakt aber keine einfache Herausforderung bevor.

Das Team um Stürmerstar Dusan Vlahovic von Juventus Turin ist erstmals seit dem Zerfall von Jugoslawien für eine EM qualifiziert und dürfte dementsprechend motiviert sein.

