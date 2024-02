Champions League: Leipzig trifft auf Real Madrid, Kopenhagen auf City

Naturgewalt trifft Luxuskreuzer: «Voyager of the Seas» im Sturmgeschehen

Wayne Rooneys perfekter Fallrückzieher entscheidet das Manchester-Derby

12. Februar 2011: Auf dem Weg zum Meistertitel schiesst Manchester United das schönste Tor in der Geschichte der Premier League. Wayne Rooney erledigt den Stadtrivalen Manchester City mit seinem Fallrückzieher.

Stadtderby. Unentschiedener Spielstand. Es dauert nicht mehr lange. Da kommt eine Flanke zum Starspieler. Der steigt hoch, liegt flach in der Luft und trifft den Ball perfekt. Der Ball donnert ins Lattenkreuz. Das Tor, der Sieg! Was kitschig klingt wie bei Captain Tsubasa, passiert am 12. Februar 2011 genau so.