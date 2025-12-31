Liveticker

Der Final des Spengler Cups läuft – setzt sich der HCD gegen die US-College-Auswahl durch?

Am Silvestertag machen die US Collegiate Selects und Gastgeber HC Davos den Sieger des 97. Spengler Cups unter sich aus. In der Vorrunde setzten sich die überraschend starken Uni-Talente 5:3 durch. Gelingt dem HCD im fünften Spiel binnen fünf Tagen die Revanche, wäre er alleiniger Rekordhalter des Traditionsturniers. Bisher stemmte er den Pokal wie das Team Canada 16 Mal in die Höhe. Spielbeginn des Finals ist um 12.10 Uhr. Das Spiel kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)