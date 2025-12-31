sonnig-3°
Spengler Cup – Final live: HC Davos – US-College-Team in Ticker und TV

Der Final des Spengler Cups läuft – setzt sich der HCD gegen die US-College-Auswahl durch?

31.12.2025, 11:0031.12.2025, 12:10
Ein «logisches Wunder» – die US-Boys im Final mit Vorbildfunktion für unser Hockey

Am Silvestertag machen die US Collegiate Selects und Gastgeber HC Davos den Sieger des 97. Spengler Cups unter sich aus. In der Vorrunde setzten sich die überraschend starken Uni-Talente 5:3 durch. Gelingt dem HCD im fünften Spiel binnen fünf Tagen die Revanche, wäre er alleiniger Rekordhalter des Traditionsturniers. Bisher stemmte er den Pokal wie das Team Canada 16 Mal in die Höhe. Spielbeginn des Finals ist um 12.10 Uhr. Das Spiel kannst du hier im Liveticker und im Stream vom SRF verfolgen. (nih/sda)

Das sind die auffälligsten Spieler der Liga – Rang 30 bis 21
Themen
Die Spengler-Cup-Sieger im neuen Jahrtausend
Die Spengler-Cup-Sieger im neuen Jahrtausend
2024: Fribourg-Gottéron gewinnt den ersten Titel der Vereinsgeschichte. Die Schweizer schlagen im Final die Straubing Tigers mit 7:2.
quelle: keystone / melanie duchene
WM-Silberheld Herzog wechselt zu den Lakers +++ Biel holt Verstärkung aus der Swiss League
Die neue National-League-Saison läuft. Hier findest du alle Transfers der laufenden Spielzeit – und die schon bekannte Transfers für 2026/27.
Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten für die Saison 2026/27 Fabrice Herzog vom EV Zug. Der 31-jährige Stürmer unterschreibt gemäss Klubmitteilung einen Einjahresvertrag.
Zur Story