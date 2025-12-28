recht sonnig
Spengler Cup live: Fribourg-Gottéron gegen Helsinki in Ticker und TV

Fribourgs Rathgeb streckt seinen Gegner als Reaktion auf Crosscheck nieder und muss raus

28.12.2025, 16:2628.12.2025, 16:27

Mit den Partien Fribourg-Gottéron – IFK Helsinki und Davos – Team Canada endet am Sonntag am Spengler Cup in Davos die Gruppenphase. Beide Schweizer Teams können ihre Gruppe noch gewinnen. Die Spiele siehst du hier ab 15.10 Uhr bzw. 20.15 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.

Am Davoser Traditionsturnier erreichen alle sechs Teams die K.o.-Phase, die am Montag beginnt. Die Gruppensieger sind jedoch direkt für die Halbfinals gesetzt und können nicht vor dem Final aufeinander treffen.

Der Spengler Cup endet mit dem Finalspiel am Silvestermittag. (nih/sda)

Mehr Eishockey:
Themen
Spengler Cup: Bilder aus längst vergangenen Zeiten
1 / 15
Spengler Cup: Bilder aus längst vergangenen Zeiten
1966: Vor der schönen Bergkulisse verliert Davos (in den hellen Trikots) gegen Dukla Jihlava mit 1:10.
quelle: photopress-archiv / str
