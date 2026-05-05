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Offene Ausgangslage in London: Sichert sich Arsenal gegen Atlético das Finalticket?
- In der Champions League wird am Dienstag der erste Finalist ermittelt. Die Ausgangslage ist vor dem Halbfinal-Rückspiel in London völlig offen. Das Hinspiel in Madrid zwischen Atlético und Arsenal endete 1:1. Anpfiff ist um 21.00 Uhr.
- Atlético stand bisher zweimal im Champions-League-Final und verlor beide Male gegen Stadtrivale Real (2014, 2016). Arsenal war 2006 zum bisher einzigen Mal im Endspiel. Die Engländer unterlagen dem FC Barcelona mit 1:2. Bereits im letzten Jahr erreichten die Gunners den CL-Halbfinal, scheiterten aber am späteren Sieger Paris Saint-Germain.
- Die heutige Partie kann bei watson live im Ticker mitverfolgt werden. Am Mittwoch findet dann noch der zweite Halbfinal statt. Dann kommt es zum Gigantenduell zwischen Bayern München und PSG. Das Hinspiel endete vor einer Woche mit einem 5:4-Sieg für die Franzosen. (riz/sda)