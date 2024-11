Nations League live: Schweiz gegen Serbien in Ticker und TV

Liveticker

Die Schweiz ist gegen Serbien gut im Spiel – lässt aber auch Konter zu

Die Schweiz muss gegen Serbien gewinnen, um noch Chancen haben, den Abstieg in der Nations League zu verhindern. Das Spiel im Liveticker und im SRF-Stream.

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft braucht am Freitagabend im zweitletzten Gruppenspiel der Nations League gegen Serbien den ersten Sieg im Zürcher Letzigrund seit 17 Jahren. Ansonsten steigt die Mannschaft von Trainer Murat zum ersten Mal aus der höchsten Liga des Nationen-Wettbewerbs ab. Die Partie beginnt um 20.45 Uhr. Um Serbien bei Punktgleichheit nach der letzten Runde am Montag hinter sich zu lassen, muss die Schweiz das Heimspiel nach dem 0:2 in Leskovac mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen.

Aufgrund der vielen Verletzten in der Verteidigung muss Yakin improvisieren. Mit Aurèle Amenda setzt er auf einen Neuling, der in seinem ersten Länderspiel gleich von Beginn an spielt. Neben dem 21-jährigen Amenda steht Eray Cömert in der Innenverteidigung, der nach längerer Pause wieder zum Einsatz kommt. Die Aussenpositionen in der Verteidigung besetzen Edimilson Fernandes und Ricardo Rodriguez. Im Tor steht wie von Yakin angekündigt Gregor Kobel.

Mittelfeld und Angriff wurden im Vergleich zum letzten Spiel gegen Dänemark (2:2) nur auf einer Position verändert. Für den verletzten Dan Ndoye kommt auf der linken Seite Noah Okafor zum Zug. Okafor hatte an der EM in Deutschland keine Minute gespielt und gehörte im September und Oktober nicht einmal mehr zum Kader des Nationalteams. Nun kann der Angreifer der AC Milan seinen Wert beweisen. Zusammen mit Zeki Amdouni und Fabian Rieder spielt er hinter der Sturmspitze Breel Embolo.

Der serbische Trainer Dragan Stojkovic setzt ebenfalls auf eine starke Offensive. Neben Rekordtorschütze Aleksandar Mitrovic steht auch Rückkehrer Dusan Vlahovic in der Startelf.

Ob die Nati den Abstieg aus der höchsten Stufe der Nations League vorerst verhindern kann, verfolgst du hier ab 20.45 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.