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St.Gallen reist ins Wallis: Sichert sich Sion einen Platz in der Championship Group?
- Am Samstagabend um 20.30 Uhr empfängt Sion den FC St.Gallen. Die Walliser könnten sich mit einem Punktgewinn einen Platz in der Championship Group sichern.
- Die Ostschweizer sind aktuell der erste Verfolger von Thun – liegen aber 16 Zähler hinter den Berner Oberländern und haben wohl keine Chance mehr in diesem Jahr Meister zu werden.
- Sion und St.Gallen trafen in dieser Saison bisher zweimal aufeinander und jedes Mal konnte sich das Heimteam durchsetzen.
- Die Partie kann ab 20.30 Uhr live im Stream und Ticker mitverfolgt werden.