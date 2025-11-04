Liveticker
Kommt es bei der Eintracht erneut zu einem 5:1? Frankfurt zu Gast bei Napoli
- In der Champions League treffen am Dienstag in Paris der PSG und Bayern München aufeinander. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter nach drei Runden. Paris Saint-Germain, der Titelhalter in der Champions League, könnte zum ersten Mal in seiner Klubgeschichte sieben Spiele in der Champions League hintereinander gewinnen. Andererseits hat PSG gegen kein anderes Team in der Königsklasse öfter verloren als gegen die Bayern. Aber: Das allerletzte Duell, in den Viertelfinals an der FIFA Klub-WM, gewann PSG mit 2:0.
- Mit Eintracht Frankfurt auswärts gegen Napoli, der AS Monaco in Norwegen gegen Bodö/Glimt und Union Saint-Gilloise bei Atlético Madrid stehen am Dienstag drei Klubs im Einsatz, die Schweizer Profis beschäftigen. Verteidiger Aurèle Amenda war in den letzten zwei Spielen bei Frankfurt Ersatz, Goalie Philipp Köhn ist bei Monaco gesetzt und Stürmer Marc Giger könnte bei den Belgiern aus Saint-Gilloise zum Startelf-Debüt in der Champions League kommen.
- Bei der Eintracht aus Frankfurt hat in der laufenden Champions-League-Kampagne jedes Spiel mit 5:1 geendet. Zum Auftakt konnte Galatasary Istanbul besiegt werden, danach hatten die Hessen gegen Atlético Madrid und Liverpool keine Chance mehr. Gibt es gegen Napoli wieder das gleiche Resultat? (riz/sda)