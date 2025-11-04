Nebel
Champions League:PSG gegen Bayern im Liveticker

Liveticker

Dembélé trifft und lässt PSG jubeln, aber das Tor zählt nicht – Bayern bleibt in Führung

04.11.2025, 17:4504.11.2025, 21:25
Inhaltsverzeichnis
Liveticker: PSG – Bayern MünchenNapoli – Eintracht Frankfurt 0:0Slavia Prag – Arsenal 0:3Tabelle

Liveticker: PSG – Bayern München

  • In der Champions League treffen am Dienstag in Paris der PSG und Bayern München aufeinander. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter nach drei Runden. Paris Saint-Germain, der Titelhalter in der Champions League, könnte zum ersten Mal in seiner Klubgeschichte sieben Spiele in der Champions League hintereinander gewinnen. Andererseits hat PSG gegen kein anderes Team in der Königsklasse öfter verloren als gegen die Bayern. Aber: Das allerletzte Duell, in den Viertelfinals an der FIFA Klub-WM, gewann PSG mit 2:0.

Napoli – Eintracht Frankfurt 0:0

Napoli und Eintracht Frankfurt kommen in der Champions League weiterhin nicht wirklich vom Fleck. Im Direktduell gibt es keinen Treffer zwischen den beiden Teams.

Der amtierende italienische Meister hatte zwar klar die besseren Chancen, scheiterte jeweils aber am eigenen Unvermögen oder an Frankfurt-Torhüter Michael Zetterer, welcher eine überzeugende Leistung zeigte. Der Schweizer Verteidiger Aurèle Amenda wurde bei den Deutschen in der 93. Minute eingewechselt. Beide Mannschaften haben nun vier Punkte auf dem Konto.

epa12503248 Eintracht Frankfurt&#039;s goalkeeper Michael Zetterer in action during the UEFA Champions League group phase match between SSC Napoli and Eintracht Frankfurt in Naples, Italy, 04 November ...
Michael Zetterer wuchs gegen Napoli über sich hinaus.Bild: keystone

Napoli - Eintracht Frankfurt 0:0
SR Pinheiro (POR).
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 93.).

Slavia Prag – Arsenal 0:3

Arsenal weist auch nach dem vierten Spiel in der laufenden Ligaphase der Champions League eine makellose Bilanz auf. Das Team von Trainer Mikel Arteta setzte sich auswärts gegen Slavia Prag 3:0 durch und hat nun ein Torverhältnis von 11:0.

Mikel Merino zeichnete sich bei den Gästen als Doppel-Torschütze aus, das 1:0 erzielte in der 32. Minute der auffällige Bukayo Saka per Penalty. Für die Gunners ist es wettbewerbsübergreifend der zehnte Sieg in Folge. In drei Wochen wird es für den Leader der Premier League zu einem Kracher kommen, wenn Bayern München Zu gast sein wird.

epa12503244 Arsenal&#039;s Mikel Merino (C) celebrates with teammate Leandro Trossard (R) after scoring the 0-2 goal during the UEFA Champions League league phase match between SK Slavia Praha and Ars ...
Arsenal bleibt in der Königsklasse makellos.Bild: keystone

Slavia Prag - Arsenal 0:3 (0:1)
SR Aghajew (AZE).
Tore: 32. Saka (Penalty) 0:1. 46. Merino 0:2. 68. Merino 0:3. (riz/sda)

Tabelle

Der neue Trainer sagt, wie die Schweiz spielen soll und wieso er nicht hier leben wird
Tragödie in Serbien: Fussball-Trainer (44) stirbt während des Spiels
Der serbische Fussball trauert. Mladen Zizovic, Trainer beim Erstligisten FK Radnicki 1923 Kragujevac, brach während des Spiels gegen Mladost Lucani in der 20. Minute an der Seitenlinie zusammen. Der 44-Jährige wurde erstversorgt und ins Spital gebracht. Aus noch ungeklärten Gründen setzte der Schiedsrichter das Spiel nach dem Vorfall fort.
Zur Story