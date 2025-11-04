Liveticker

Dembélé trifft und lässt PSG jubeln, aber das Tor zählt nicht – Bayern bleibt in Führung

Liveticker: PSG – Bayern München

In der Champions League treffen am Dienstag in Paris der PSG und Bayern München aufeinander. Es ist das Duell Erster gegen Zweiter nach drei Runden. Paris Saint-Germain, der Titelhalter in der Champions League, könnte zum ersten Mal in seiner Klubgeschichte sieben Spiele in der Champions League hintereinander gewinnen. Andererseits hat PSG gegen kein anderes Team in der Königsklasse öfter verloren als gegen die Bayern. Aber: Das allerletzte Duell, in den Viertelfinals an der FIFA Klub-WM, gewann PSG mit 2:0.

Napoli – Eintracht Frankfurt 0:0

Napoli und Eintracht Frankfurt kommen in der Champions League weiterhin nicht wirklich vom Fleck. Im Direktduell gibt es keinen Treffer zwischen den beiden Teams.

Der amtierende italienische Meister hatte zwar klar die besseren Chancen, scheiterte jeweils aber am eigenen Unvermögen oder an Frankfurt-Torhüter Michael Zetterer, welcher eine überzeugende Leistung zeigte. Der Schweizer Verteidiger Aurèle Amenda wurde bei den Deutschen in der 93. Minute eingewechselt. Beide Mannschaften haben nun vier Punkte auf dem Konto.

Michael Zetterer wuchs gegen Napoli über sich hinaus. Bild: keystone

Slavia Prag – Arsenal 0:3

Arsenal weist auch nach dem vierten Spiel in der laufenden Ligaphase der Champions League eine makellose Bilanz auf. Das Team von Trainer Mikel Arteta setzte sich auswärts gegen Slavia Prag 3:0 durch und hat nun ein Torverhältnis von 11:0.

Mikel Merino zeichnete sich bei den Gästen als Doppel-Torschütze aus, das 1:0 erzielte in der 32. Minute der auffällige Bukayo Saka per Penalty. Für die Gunners ist es wettbewerbsübergreifend der zehnte Sieg in Folge. In drei Wochen wird es für den Leader der Premier League zu einem Kracher kommen, wenn Bayern München Zu gast sein wird.

Arsenal bleibt in der Königsklasse makellos. Bild: keystone

