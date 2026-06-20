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Doppelpack Cunha – Brasilien führt gegen Haiti souverän

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Auf der einen Seite steht Brasilien: fünffacher Weltmeister und bisher an jeder WM dabei. Auf der anderen Seite steht Haiti: ein unbeschriebenes Blatt, das nach 1974 erst zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft vertreten ist. Die Vorzeichen sind also eindeutig.

Die einzige Frage scheint zu sein, wie hoch Vinicius Jr., Raphinha und Co. gewinnen. Nach dem 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen Marokko, das sich nun gegen Schottland durchgesetzt hat, wäre ein Sieg Pflicht. Doch im Auftaktspiel hat auch Haiti eine gute Leistung gezeigt, gegen Schottland etwas unglücklich 0:1 verloren. Kann der Inselstaat nun die Seleçao ärgern?

Das Spiel ab 2.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.