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Brasilien gegen Haiti – die WM 2026 live in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

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Doppelpack Cunha – Brasilien führt gegen Haiti souverän

20.06.2026, 02:1520.06.2026, 03:09
Bei Nati-Juwel Manzambi geraten sogar Thomas Müller und Mats Hummels ins Schwärmen

Auf der einen Seite steht Brasilien: fünffacher Weltmeister und bisher an jeder WM dabei. Auf der anderen Seite steht Haiti: ein unbeschriebenes Blatt, das nach 1974 erst zum zweiten Mal an einer Weltmeisterschaft vertreten ist. Die Vorzeichen sind also eindeutig.

Die einzige Frage scheint zu sein, wie hoch Vinicius Jr., Raphinha und Co. gewinnen. Nach dem 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen Marokko, das sich nun gegen Schottland durchgesetzt hat, wäre ein Sieg Pflicht. Doch im Auftaktspiel hat auch Haiti eine gute Leistung gezeigt, gegen Schottland etwas unglücklich 0:1 verloren. Kann der Inselstaat nun die Seleçao ärgern?

Das Spiel ab 2.30 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF.

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Marokko trifft nach 70 Sekunden gegen Schottland – und dabei bleibt es dann auch
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Überwältigter Matchwinner Manzambi: «Heute kann ich sicher nicht schlafen»
Die Schweiz gewinnt das zweite WM-Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina nach langem Geknorze 4:1. Matchwinner wird der eingewechselte Johan Manzambi, der Nati-Trainer Murat Yakin so viel Denkarbeit verschafft.
Wer vor dem Fernseher sass und gesehen hat, wie sich die über weite Strecken ideenlosen Schweizer an den bosnischen Abwehrhünen um Ex-FCZ-Profi Nikola Katic und Tarik Muharemovic die Zähne ausbissen, fragte sich gezwungenermassen, wann Nationaltrainer Murat Yakin endlich Johan Manzambi von der Leine lässt. Dieses 20-jährige Riesenjuwel, das bei Freiburg eine überragende Saison spielte und auch schon in der Nati mit seiner Kreativität und Furchtlosigkeit geglänzt hat.
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