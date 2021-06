EM 2020: Das Duell Schottland gegen Tschechien im Liveticker

Sport

Schottland ohne Tierney gegen Tschechien – wer hält sich im Achtelfinal-Rennen?

In der Gruppe D sind die Top-Plätze für England und Kroatien reserviert. Für Schottland oder Tschechien führt der Weg in die K.o.-Runde über den 3. Rang. Ein Sieg im Direktduell ist also Pflicht.

Für die Schotten, die ohne den verletzten Kieran Tierney antreten müssen, führen wenige Wege zur erstmaligen Teilnahme an einer K.o.-Phase an einer Endrunde. Realistisch gesehen dürfte für das Team von Steve Clarke einzig der Weg über Rang 3 in der Gruppe in Frage kommen. Und dafür wiederum wird wohl ein Auftaktsieg gegen Tschechien nötig werden, da lediglich vier der sechs Gruppendritten die Achtelfinals erreichen. «Wir werden uns mit der Teilnahme an der EM nicht schon zufrieden zu geben», sagte Co-Trainer John Carver vor dem von ihm zur «wichtigsten Partie» ausgerufenen Spiel.

Aber auch den Tschechen ist die Bedeutung eines gelungenen Auftakts bewusst. Die Chance auf einen Sieg am Montag in Glasgow gegen den Gastgeber stehen besser als später an gleicher Stätte gegen Kroatien oder zum Abschluss im Wembley gegen England. Der EM-Zweite von 1996 absolvierte sein Vorbereitungsprogramm in Prag und reiste wegen der harten Corona-Restriktionen in Schottland erst mit Verspätung an.

