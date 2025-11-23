wechselnd bewölkt-5°
Ski: Slalom der Frauen in Levi mit Holdener und Shiffrin

Dominiert Shiffrin auch in Gurgl? Holdener eröffnet den ersten Lauf

23.11.2025, 09:3023.11.2025, 10:11

Die Startliste im 1. Lauf:

1. Wendy Holdener (SUI)
2. Lena Dürr (GER)
3. Zrinka Ljutic (CRO)
4. Anna Swenn Larsson (SWE)
5. Mikaela Shiffrin (USA)
6. Katharina Liensberger (AUT)
7. Camille Rast (SUI)
8. Lara Colturi (ALB)
9. Melanie Meillard (SUI)
10. Sara Hector (SWE)
11. Cornelia Oehlund (SWE)
12. Paula Moltzan (USA)
13. Emma Aicher (GER)
14. Katharina Huber (AUT)
15. Katharina Truppe (AUT)
16. Mina Fürst Holtmann (NOR)
17. Neja Dvornik (SLO)
18. Marie Lamure (FRA)
19. Laurence St-Germain (CAN)
20. Hanna Aronsson Elfmann (SWE)
...
29. Eliane Christen (SUI)
35. Aline Höpli (SUI)
37. Nicole Good (SUI)
42. Aline Danioth (SUI)
47. Selina Egloff (SUI)
58. Faye Buff (SUI)
60. Amelie Kloppenstein (SUI)​

Der Slalom sorgt für die nächste Premiere: Nach Brasilien feiert Belgien
  • Vor dem zweiten Frauen-Slalom der Saison am Sonntag in Gurgl sind die Schweizerinnen bereits etwas unter Druck. Der Auftakt vor einer Woche verlief mit dem 8. Platz von Wendy Holdener nicht nach Wunsch. Nun will man im Tiroler Ötztal reagieren.
  • Im letzten Winter gab es durch Holdener und Camille Rast insgesamt sechs Podestplätze, doch die Weltmeisterin Rast kämpft derzeit noch mit Hüftproblemen. Optimistisch stimmt, dass der steilere und anspruchsvollere Hang in Gurgl den Schweizerinnen in der Regel besser liegt als Levi. Start zum ersten Lauf ist um 10.30 Uhr. (riz/sda)
