Womens Super League: Servette siegt gegen St.Gallen

Schweiz, Frauen-Fussball: AXA Womens Super League 2025/26, Servette FC ChÃªnois FÃ minin vs FC Luzern - Genf: Gloria Marinelli 9 Servette FC Chenois Feminin Tor und Torjubel zum 1:0 Freude, Emotionen, ...
Servette dominierte gegen St.Gallen.Bild: www.imago-images.de

Servette siegt problemlos ++ FCB-Frauen lassen gegen Rappi erneut Punkte liegen

22.11.2025, 20:5922.11.2025, 20:59
Inhaltsverzeichnis
St.Gallen – Servette 1:4Basel – Rapperswil-Jona 0:0Thun – GC 1:2Luzern – Aarau verschobenDie Tabelle

St.Gallen – Servette 1:4

Servette bleibt auch am 11. Spieltag der Women's Super League ohne Niederlage. Beim FC St.Gallen-Staad setzten sich die Genferinnen souverän mit 4:1 durch. Damit bleibt Servette klar auf dem ersten Platz. GC auf Platz zwei liegt vier Zähler zurück.

Die Italienerin Gloria Marinelli überzeugte in der Ostschweiz mit einem Doppelpack. Das einzige Tor für St.Gallen erzielte Eva Bachmann. Es ist die dritte Niederlage in Serie für die FCSG-Frauen.

Basel – Rapperswil-Jona 0:0

Anfangs September gelang Rapperswil-Jona gegen die Frauen vom FC Basel beim 2:0-Heimsieg die grosse Sensation.

Fast drei Monate später konnte Rappi erneut den FCB ärgern und sich beim 0:0-Unentschieden über einen Punkt freuen. Basel hat nur eines der letzten sechs Partien in der Liga gewonnen.

Thun – GC 1:2

Bereits am Freitag trafen Thund GC aufeinander. Dabei wurden die Hoppers ihrer Favoritenrolle recht und siegten knapp mit 2:1 beim Schlusslicht aus dem Berner Oberland. Alle drei Tore fielen im ersten Abschnitt. Marta Cazalla Garcia erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den entscheidenden Treffer.

Luzern – Aarau verschoben

Die Partie zwischen Luzern und Aarau musste verschoben werden. Der Grund dafür sind schwierige Platzverhältnisse in Luzern. Noch ist unklar wann das Spiel nachgeholt wird. (riz)

Die Tabelle

Themen

