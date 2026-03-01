bedeckt
Ski Alpin: Der Super-G von Garmisch mit Odermatt und von Allmen live

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Super-G startet frühestens um 12.45 Uhr: Sichert sich Odi die erste Kugel der Saison?

01.03.2026, 10:00

Der Start zum Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch verzögert sich. Wegen Nebels kann das Rennen frühestens um 12.45 Uhr beginnen. Ursprünglich hätte das zweite Rennen des Wochenendes in den bayerischen Alpen um 11.15 Uhr beginnen sollen. Nachdem das Programm zunächst um eine halbe Stunde nach hinten geschoben wurde, erfolgte nun eine weitere Verschiebung. (riz/sda)

Die Startliste:

1. Marco Schwarz (AUT)
2. Daniel Hemetsberger (AUT)
3. James Crawford (CAN)
4. Jan Zabystran (CZE)
5. Guglielmo Bosca (ITA)
6. Vincent Kriechmayr (AUT)
7. Stefan Babinsky (AUT)
8. Dominik Paris (ITA)
9. Raphael Haaser (AUT)
10. Stefan Rogentin (SUI)
11. Nils Allegre (FRA)
12. Marco Odermatt (SUI)
13. Franjo von Allmen (SUI)
14. Fredrik Möller (NOR)
15. Giovanni Franzoni (ITA)
16. Ryan Cochrain-Siegle (USA)
17. Mattia Casse (ITA)
18. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)
19. Lukas Feuerstein (AUT)
20. Alexis Monney (SUI)

Die weiteren Schweizer:
25. Jusin Murisier (SUI)
31. Arnaud Boisset (SUI)
40. Alessio Miggiano (SUI)
42. Lars Rösti (SUI)​

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
    Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

    Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
    quelle: keystone / peter schneider
    YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
    Video: watson
