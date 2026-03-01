Liveticker

Super-G startet frühestens um 12.45 Uhr: Sichert sich Odi die erste Kugel der Saison?

Der Start zum Weltcup-Super-G der Männer in Garmisch verzögert sich. Wegen Nebels kann das Rennen frühestens um 12.45 Uhr beginnen. Ursprünglich hätte das zweite Rennen des Wochenendes in den bayerischen Alpen um 11.15 Uhr beginnen sollen. Nachdem das Programm zunächst um eine halbe Stunde nach hinten geschoben wurde, erfolgte nun eine weitere Verschiebung. (riz/sda)

Die Startliste:

1. Marco Schwarz (AUT)

2. Daniel Hemetsberger (AUT)

3. James Crawford (CAN)

4. Jan Zabystran (CZE)

5. Guglielmo Bosca (ITA)

6. Vincent Kriechmayr (AUT)

7. Stefan Babinsky (AUT)

8. Dominik Paris (ITA)

9. Raphael Haaser (AUT)

10. Stefan Rogentin (SUI)

11. Nils Allegre (FRA)

12. Marco Odermatt (SUI)

13. Franjo von Allmen (SUI)

14. Fredrik Möller (NOR)

15. Giovanni Franzoni (ITA)

16. Ryan Cochrain-Siegle (USA)

17. Mattia Casse (ITA)

18. Adrian Smiseth Sejersted (NOR)

19. Lukas Feuerstein (AUT)

20. Alexis Monney (SUI)



Die weiteren Schweizer:

25. Jusin Murisier (SUI)

31. Arnaud Boisset (SUI)

40. Alessio Miggiano (SUI)

42. Lars Rösti (SUI)​