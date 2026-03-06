Liveticker
Kann Suter auch im Val die Fassa überzeugen? Die Dolomiten-Station liegt ihr
- Corinne Suter bietet sich die nächste Chance, ihre gute Spätform in ein weiteres gutes Resultat umzumünzen. Im Val di Fassa steht eine Abfahrt auf dem Programm.
- An den Hang in den Dolomiten, auf dem erst einmal Weltcuprennen stattgefunden haben, hat Suter gute Erinnerungen. 2021 klassierte sich die Schwyzerin in zwei Abfahrten und einem Super-G stets auf dem Podest.
- Weil Lindsey Vonn verletzt ist, könnte die Deutsche Emma Aicher mit einem Sieg in der drittletzten Abfahrt des Winters die Führung in der Disziplinenwertung übernehmen.
- Start ist um 11.30 Uhr.
Die Startliste
1 Ilka Stuhec SLO
2 Marte Monsen NOR
3 Elena Curtoni ITA
4 Romane Miradoli FRA
5 Jasmine Flury SUI
6 Nicol Delago ITA
7 Kira Weidle-Winkelmann GER
8 Laura Pirovano ITA
9 Breezy Johnson USA
10 Cornelia Hütter AUT
11 Emma Aicher GER
12 Kajsa Vickhoff Lie NOR
13 Mirjam Puchner AUT
14 Jacqueline Wiles USA
15 Sofia Goggia ITA
16 Nina Ortlieb AUT
17 Malorie Blanc SUI
18 Ester Ledecka CZE
19 Corinne Suter SUI
20 Ariane Rädler AUT
Die weiteren Schweizerinnen:
26 Delia Durrer
28 Janine Schmitt
33 Stefanie Grob
41 Jasmina Suter
42 Jasmin Mathis
50 Daria Zurlinden