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Der FCZ im Letzigrund bisher chancenlos: Thun müsste bereits führen
- Nach vier Niederlagen in Folge ist der FC Zürich plötzlich wieder nahe an den Abstiegsplätzen. Um diese auf Distanz zu halten, braucht das Team dringend Punkte. Am Samstag ist aber ausgerechnet der souveräne Leader aus Thun zu Gast im Letzigrund.
- Eine schwierige Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Dennis Hediger, der als Spieler zwischen 2010 und 2019 über 280 Pflichtspiele für die Berner Oberländer bestritten hat. Die Partie wird um 18.00 Uhr angepfiffen.
- Zudem kommt es am Samstag zu den Duellen Servette - Grasshoppers (ebenfalls 18.00 Uhr) sowie Sion - St. Gallen (20.30 Uhr). (riz/sda)