Direktduell um den Gruppensieg – findet die Schweiz ihre Form in Rumänien wieder?

Das EM-Ticket haben sowohl die Schweiz als auch Rumänien in der Tasche. Am letzten Spieltag geht es aber noch um den Gruppensieg. Dieser wäre mit Sicht auf die Auslosung der EM-Gruppenphase wichtig, da der Erste der Gruppe I im Lostopf 2 landen würde, während der Zweite dem vierten Lostopf zugeteilt würde, wodurch schwierigere Gegner drohen.

Somit steht heute Abend (20.45 Uhr) doch noch einiges auf dem Spiel, wenn Rumänien die Schweiz empfängt. Die Gastgeber sind dabei in der besseren Ausgangslage, da ihnen ein Unentschieden für den ersten Platz reicht, während die Schweiz dringend gewinnen müsste. Einfach wird das gegen heimstarke Rumänen, welche drei der vier Heimspiele in der laufenden Kampagne gewannen und nur beim 1:1 gegen Israel Punkte liegen gelassen haben. Dass es nicht einfach ist, gegen das Team von Trainer Edward Iordanescu zu spielen, erfuhr die Schweiz bereits im Juni, als sie beim 2:2-Unentschieden eine 2:0-Führung aus der Hand gab.

Das entscheidende Spiel findet in Bukarest statt, dem Stadion, in dem die Schweizer Nati ihren grössten Erfolg der jüngeren Geschichte feierte. Vor knapp zweieinhalb Jahren bezwang sie in der Arena Nationala nämlich Frankreich und zog so in den EM-Viertelfinal ein. Diese Sternstunde scheint aber weit entfernt – zuletzt strauchelte die Nati vermehrt gegen eigentlich schwächere Gegner wie Belarus, Israel oder Kosovo.

Hier findet das entscheidende Spiel der Gruppe I statt. Bild: TI-PRESS

Infolgedessen ist Nationaltrainer Murat Yakin in die Kritik geraten. Holt sein Team in Rumänien zum vierten Mal in Serie keinen Sieg, könnte es für den 49-Jährigen eng werden. Noch lässt er sich aber nicht aus der Ruhe bringen. Auf die Frage, ob die Partie in Rumänien seine letzte sein könnte, sagte Yakin: «Das ist nicht meine Entscheidung.»

Einer, der trotz der zuletzt schwachen Leistungen der Nati Hoffnung macht, ist Ruben Vargas. Der Flügelspieler vom FC Augsburg befindet sich in ausgezeichneter Form und traf in beiden Spielen der letzten Woche für die Nati. Ob er auch heute trifft und ob die Schweiz noch den Gruppensieg erringt, verfolgst du hier im Liveticker und im Stream. (nih)