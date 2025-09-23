trüb und nass10°
Sport
Liveticker

National League: Alle Spiele der 7. Runde vom 23.09.2025 im Liveticker

Bleibt Davos auch gegen Zug ungeschlagen? Alle National-League-Spiele live

23.09.2025, 18:45

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der National League steht heute Abend eine Vollrunde an. Alle 14 Teams stehen im Einsatz.
  • Der bislang ungeschlagene HC Davos muss auswärts beim EV Zug einen Härtetest überstehen. Lugano und Bern begegnen sich beim Duell der bisherigen Enttäuschungen und Meister ZSC ist zu Gast bei Fribourg-Gottéron.
  • Die weiteren Spiele sind Kloten gegen Ajoie, Lausanne gegen Langnau, Rapperswil gegen Biel und Servette gegen Ambri.
  • Hier findest du alle Spiele in der Übersicht. Mit einem Klick gelangst du zum jeweiligen Liveticker.

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Analyse
Das steckt hinter dem guten Saisonstart des HC Davos
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
