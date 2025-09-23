Bleibt Davos auch gegen Zug ungeschlagen? Alle National-League-Spiele live
Das Wichtigste in Kürze:
- In der National League steht heute Abend eine Vollrunde an. Alle 14 Teams stehen im Einsatz.
- Der bislang ungeschlagene HC Davos muss auswärts beim EV Zug einen Härtetest überstehen. Lugano und Bern begegnen sich beim Duell der bisherigen Enttäuschungen und Meister ZSC ist zu Gast bei Fribourg-Gottéron.
- Die weiteren Spiele sind Kloten gegen Ajoie, Lausanne gegen Langnau, Rapperswil gegen Biel und Servette gegen Ambri.
- Hier findest du alle Spiele in der Übersicht. Mit einem Klick gelangst du zum jeweiligen Liveticker.
Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24
Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
