bedeckt11°
DE | FR
burger
Liveticker
National League

National League: Alle Spiele der 7. Runde vom 23.09.2025 im Liveticker

Bleibt Davos auch gegen Zug ungeschlagen? Alle National-League-Spiele live

23.09.2025, 18:4524.09.2025, 06:55

Das Wichtigste in Kürze:

  • In der National League steht heute Abend eine Vollrunde an. Alle 14 Teams stehen im Einsatz.
  • Der bislang ungeschlagene HC Davos muss auswärts beim EV Zug einen Härtetest überstehen. Lugano und Bern begegnen sich beim Duell der bisherigen Enttäuschungen und Meister ZSC ist zu Gast bei Fribourg-Gottéron.
  • Die weiteren Spiele sind Kloten gegen Ajoie, Lausanne gegen Langnau, Rapperswil gegen Biel und Servette gegen Ambri.
  • Hier findest du alle Spiele in der Übersicht. Mit einem Klick gelangst du zum jeweiligen Liveticker.

Alle Highlights um 22.15 Uhr auf TV24

Analyse
Das steckt hinter dem guten Saisonstart des HC Davos
Hockey haut dich um!
Auch in dieser Saison können die Schweizer Eishockeyfans ausgewählte Spiele im Free-TV mitverfolgen.

Das ganze Programm von TV24, 3+ und oneplus findest du hier.
TV24 Logo 3plus Logo
Mehr Eishockey:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
1 / 13
HCD, SCB, ZSC und? Diese Klubs wurden schon Schweizer Hockey-Meister
HC Davos: 31 Titel, 6 seit 1986; zuletzt Meister: 2015.
quelle: keystone / ennio leanza
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Despacito mit Eishockey-Spielern
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Meistgelesen
1
Keine Geduld mehr mit USA: Schweiz setzt Zahlungen für Patriot-Systeme aus
2
Neubau für «alle» in Zürich-Wollishofen – Miete für 4,5-Zimmerwohnung erschlägt dich
3
Die Idee der Juso hat das Potenzial, die Schweiz zu versenken
4
Martullo-Blocher kassiert Rüge vor versammeltem Economiesuisse-Vorstand
5
Ex-Luftwaffenchef warnt vor russischen Test-Luftangriffen auf die Schweiz
Meistkommentiert
1
Hamas weist Trumps Äusserungen zurück +++ Hamas begrüsst Anerkennung
2
«Homeland Security» vergleicht Migranten mit Pokémon
3
Krankenkassen-Prämien steigen weiter – so sieht's in deinem Kanton aus
4
«Bürgerliche Parlamentarier sorgen dafür, dass niemand etwas hergeben muss»
5
Warum Trump jetzt seinem Kumpel Milei helfen muss
Meistgeteilt
1
Achtung, Auftragsmörder! Bund warnt vor Betrugsmails von «Adam X»
2
So sieht das neue Safety-Video der Swiss aus
3
14 Mal Erwartung vs. Realität – mit positivem Resultat (WIN!)
4
Erika Kirk über mutmasslichen Todesschützen Tyler Robinson: «Ich vergebe ihm»