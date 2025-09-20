wechselnd bewölkt17°
Sport
Eishockey

Rappi führt Zug vor + SCB-Debakel bei Ajoie + Davos schlägt auch Lugano

Die Rapperswiler mit Janis Embacher, vorne, feiern das Tor zum 0:6 beim Eishockey Qualifikationsspiel der National League zwischen dem EV Zug und SC Rapperswil-Jona Lakers am Samstag, 20. September 20 ...
Embacher feiert das 6:0 der Lakers beim EVZ.Bild: keystone

Rappi führt Zug vor ++ SCB-Debakel bei Ajoie ++ Leader Davos schlägt auch Lugano

20.09.2025, 22:2520.09.2025, 22:59
Inhaltsverzeichnis
Davos – Lugano 2:0Ajoie – Bern 4:0Zug – SCRJ Lakers 0:6ZSC Lions – Servette 2:4Lausanne – Kloten 3:5Biel – Ambri 3:2 n.P.Fribourg-Gottéron – SCL Tigers 5:2Die Tabelle

Davos – Lugano 2:0

Die einzige Konstante in den ersten zwei Meisterschaftswochen in der National League ist der HC Davos. Die Bündner gewannen daheim mit 2:0 gegen Lugano auch das sechste Spiel. In der Tabelle weisen sie nach sechs Runden schon fünf Punkte Vorsprung aus.

Filip Zadina und Tino Kessler erzielten in den ersten 16 Minuten die Tore. Beim 2:0 sah Joren van Pottelberghe nicht gut aus, weil er den Befreiungsschlag aus grosser Distanz durchliess. «Das sollte nicht passieren, aber zwischendurch passiert es», sagte der Keeper bei «MySports». «Ärgerlich, aber es lässt sich nicht mehr ändern.» Auf der Gegenseite hütete Luca Hollenstein zum zweiten Mal diese Saison das Davoser Tor und liess sich erneut nie bezwingen (35 Paraden).

Torhueter Luca Hollenstein (HCD) laesst sich nach seinem shut out und dem 2:0 Sieg sowie Wahl zum wertvollsten Spieler nach dem Schlusspfiff feiern, im Eishockey Spiel der National League zwischen dem ...
Luca Hollenstein lässt sich für seinen Shutout feiern.Bild: keystone

Noch nie in der Neuzeit feierte der HCD in den ersten sechs Runden sechs Siege. Vor 15 Jahren gewannen die Davoser die ersten fünf Partien. Und in der Saison 2014/15 feierten die Bündner nach einer Startniederlage neun Siege hintereinander – und wurden am Ende der Saison letztmals Meister.

Davos – Lugano 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)
4754 Zuschauer. - SR Wiegand/Ströbel, Meusy/Urfer.
Tore: 2. Zadina 1:0. 16. Kessler (Jung) 2:0.
Strafen: 4mal 2 Minuten gegen Davos, 1mal 2 Minuten gegen Lugano.
PostFinance-Topskorer: Stransky; Fazzini.
Davos: Hollenstein; Fora, Frick; Andersson, Dahlbeck; Barandun, Jung; Guebey; Nussbaumer, Ryfors, Tambellini; Stransky, Corvi, Knak; Kessler, Asplund, Zadina; Frehner, Egli, Parrée; Gredig.
Lugano: van Pottelberghe; Carrick, Mirco Müller; Aebischer, Dahlström; Jesper Peltonen, Alatalo; Brian Zanetti; Simion, Thürkauf, Bertaggia; Fazzini, Sanford, Canonica; Lee, Sgarbossa, Perlini; Tanner, Morini, Aleksi Peltonen; Cormier.
Bemerkungen: Davos ohne Simon Müller (verletzt) und Lemieux (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Kupari, Sekac und Marco Zanetti (alle verletzt). Lugano ab 57:36 ohne Torhüter.

Eismeister Zaugg
HCD, wie hoch willst du noch hinaus?

Ajoie – Bern 4:0

Letzte Saison verlor Ajoie die ersten sieben Spiele. Diesmal gelang der Befreiungsschlag schon in der sechsten Runde mit einem grandiosen 4:0 über den SC Bern. Die Jurassier dominierten das Spiel von Anfang an und setzten sich verdientermassen durch. Anttoni Honka und Jonathan Hazen steuerten je zwei Skorerpunkte bei.

PostFinance Top Scorer Waltteri Merelae (SCB) im Qualifiaktionsspiel der Eishockey National League zwischen dem HC Ajoie und dem SC Bern in der Raiffeisen Arena in Porrentruy, am Samstag, 20. Septembe ...
SCB-Topskorer Merelä und Co. wurden in Pruntrut kalt geduscht.Bild: keystone
«Der Baum in Bern beginnt langsam zu brennen. Es muss dringend ein Ruck durch die Mannschaft.»
Thomas Walser, MySports-Experte

Ajoie – Bern 4:0 (1:0, 3:0, 0:0)
Pruntrut. - 4204 Zuschauer. - SR Kaukokari/Dipietro, Bürgy/Francey.
Tore: 19. Hazen (Honka, Bellemare/Powerplaytor) 1:0. 24. (23:21) Wick (Honka, Fischer) 2:0. 25. (24:52) Robin (Bozon) 3:0. 36. Gauthier (Hazen) 4:0.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Ajoie, 2mal 2 Minuten gegen Bern.
PostFinance-Topskorer: Devos; Merelä.
Ajoie: Conz; Honka, Fischer; Friman, Berthoud; Pilet, Nussbaumer; Christe; Robin, Bellemare, Bozon; Wick, Devos, Pedretti; Hazen, Gauthier, Mottet; Sopa, Schläpfer, Veckaktins; Romanenghi.
Bern: Reideborn (25. Zurkirchen); Häman Aktell, Lindholm; Untersander, Füllemann; Vermin, Rhyn; Kindschi; Marchon, Baumgartner, Scherwey; Lehmann, Aaltonen, Bemström; Merelä, Müller, Alge; Schild, Ritzmann, Simon Moser; Graf.
Bemerkungen: Ajoie ohne Cavalleri, Fey, Garessus, Nättinen, Thiry und Turkulainen (alle verletzt), Bern ohne Ejdsell, Kreis, Loeffel (alle verletzt) und Jakowenko (überzähliger Ausländer).

Zug – SCRJ Lakers 0:6

Julius Honka und Matthew Kellenberger brachten in der 14. Minute die Lakers innerhalb von 41 Sekunden mit 2:0 in Führung. Das Zuger Desaster nahm im zweiten Abschnitt den Fortgang, als die Rapperswiler auf 6:0 erhöhten. Goalie Leonardo Genoni liess sich nach dem 0:4 auswechseln.

Die Zuger mit Livio Stadler, vorne, reagieren nach der 0:6 Niederlage beim Eishockey Qualifikationsspiel der National League zwischen dem EV Zug und SC Rapperswil-Jona Lakers am Samstag, 20. September ...
Lange Gesichter bei den Spielern des EV Zug.Bild: keystone

Verteidiger Jesse Graham debütierte für Zug und kassierte im zweiten Abschnitt eine Fünfminutenstrafe, während der die Lakers von 3:0 auf 5:0 davon zogen. Vor dem Debakel gegen Rapperswil-Jona hatte Zug in jedem Spiel diese Saison gepunktet, allerdings gegen Fribourg und Langnau auch schon zweimal daheim verloren.

EVZ-Trainer Michael Liniger sprach bei «MySports» von fehlender Energie. «Jeder muss mehr bringen», forderte er. «Wir müssen auch alle reflektieren, was wir besser machen müssen.»

Zug – Rapperswil-Jona Lakers 0:6 (0:2, 0:4, 0:0)
6992 Zuschauer (ausverkauft). - SR Hebeisen/Stricker, Gnemmi/Bachelut.
Tore: 14. (13:09) Honka (Capaul) 0:1. 14. (13:50) Kellenberger (Dünner) 0:2. 23. Strömwall (Albrecht) 0:3. 25. Dünner (Larsson/Powerplaytor) 0:4. 27. Strömwall (Lammer/Powerplaytor) 0:5. 40. (39:56) Kellenberger (Fritz) 0:6.
Strafen: 1mal 2 plus 5 Minuten (Graham) gegen Zug, 3mal 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.
PostFinance-Topskorer: Tatar; Strömwall.
Zug: Genoni (25. Wolf); Diaz, Sklenicka; Tobias Geisser, Moret; Balestra, Stadler; Graham; Wingerli, Tatar, Kubalik; Wey, Senteler, Herzog; Martschini, Kovar, Hofmann; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger; Antenen.
Rapperswil-Jona Lakers: Nyffeler; Honka, Maier; Capaul, Larsson; Kellenberger, Dufner; Jelovac; Lammer, Dünner, Wetter; Fritz, Rask, Embacher; Moy, Albrecht, Strömwall; Graf, Taibel, Jensen; Hofer.
Bemerkungen: Zug ohne Bengtsson, Riva, Schlumpf (alle verletzt), Künzle (gesperrt) und Vozenilek (überzähliger Ausländer).

ZSC Lions – Servette 2:4

Die ZSC Lions verloren erstmals seit dem 14. Februar – damals 2:3 nach Verlängerung gegen Freiburg – wieder ein Heimspiel. Markus Granlund und Sakari Manninen erzielten für die Servettiens je zwei Skorerpunkte. Jan Rutta (2:1), Jimmy Vesey (3:1) und Markus Granlund (4:2) erzielten die drei siegbringenden Genfer Goals in den letzten 14 Minuten. Vesey und Granlund trafen ins leere Tor.

Der Genfer Noah Rod, lin ks, beim Sturzflug ueber den Zuercher Torhueter Simon Hrubec, rechts, beim Eishockeyspiel der National League ZSC Lions gegen Geneve-Servette HC in der Swiss Life Arena in Zue ...
Servettes Rod segelt über ZSC-Keeper Hrubec.Bild: keystone

ZSC Lions – Servette 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
10'177 Zuschauer. - SR Stolc/Staudenmann, Obwegeser/Cattaneo.
Tore: 8. Riedi (Bader) 1:0. 12. Schneller 1:1. 47. Rutta (Manninen, Granlund/Powerplaytor) 1:2. 59. (58:37) Vesey (Manninen, Puljujärvi) 1:3 (ins leere Tor). 60. (59:31) Riedi (Baechler, Malgin) 2:3. 60. (59:59) Granlund 2:4 (ins leere Tor).
Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 4mal 2 Minuten gegen Servette.
PostFinance-Topskorer: Malgin; Manninen.
ZSC Lions: Hrubec; Weber, Kukan; Lehtonen, Marti; Trutmann, Geering; Ustinkov; Aberg, Malgin, Riedi; Frödén, Bader, Balcers; Baltisberger, Sigrist, Gruber; Olsson, Baechler, Henry; Segafredo.
Servette: Charlin; Sutter, Le Coultre; Rutta, Chanton; Karrer, Berni; Schneller; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Praplan, Jooris, Vesey; Beck, Pouliot, Rod; Miranda, Verboon, Hischier; Ignatavicius.
Bemerkungen: ZSC Lions ohne Andreoff, Andrighetto und Grant (alle verletzt), Servette ohne Bozon, Richard (beide verletzt), Pugin, Saarijärvi (gesperrt) und Akeson (überzähliger Ausländer). ZSC Lions von 57:20 bis 58:37 und ab 59:31 ohne Torhüter.

Lausanne – Kloten 3:5

Ewan Huet heisst der Matchwinner. Der 20-jährige Goalie, Sohn des grossen Cristobal Huet, Stanley-Cup-Gewinner 2010, kam bei Kloten zum National-League-Debüt. Huet hexte die Flieger in Lausanne zum Sieg, er glänzte mit 34 Paraden – und bereitete in der 40. Minute mit einem Assist über das gesamte Spielfeld das 5:2 von Harrison Schreiber vor.

NL : Lausanne HC - EHC Kloten 20.09.2025, Lausanne, Vaudoise Arena, NL: Lausanne HC - EHC Kloten. Ewan Huet 70, EHC Kloten during the Swiss National League Ice hockey, Eishockey championship 2025-2026 ...
Starker Debütant: Ewan Huet.Bild: www.imago-images.de

Huet hütete das Tor, weil sich Stammgoalie Ludovic Waeber vor einer Woche an der Schulter verletzt hat. Besonders speziell war der Abend für seine Familie, weil Ewan Huet aus der Nachwuchsabteilung des LHC stammt. Er spielte jahrelang für Lausannes Nachwuchs und Papa Cristobal arbeitet in Lausanne als Torhütertrainer.

«Das Szenario war perfekt, ich komme mir vor wie in einem Traum. Es ging alles auf.»
Ewan Huetmysports

Lausanne – Kloten 3:5 (2:3, 0:2, 1:0)
8933 Zuschauer. - SR Gerber/Hungerbühler, Gurtner/Bichsel.
Tore: 3. (2:35) Bougro (Douay, Prassl) 1:0. 4. (3:22) Puhakka (Leino, Simic) 1:1. 5. (4:44) Rafael Meier 1:2. 10. Czarnik (Caggiula, Rochette/Powerplaytor) 2:2. 19. Smirnovs (Wolf, Steiner) 2:3. 26. Ramel (Meyer, Hausheer) 2:4. 40. (39:57) Schreiber (Huet/Powerplaytor) 2:5. 45. Riat (Suomela, Heldner) 3:5.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Lausanne, 3mal 2 Minuten gegen Kloten.
PostFinance-Topskorer: Czarnik; Lindroth.
Lausanne: Hughes (26. Pasche); Heldner, Brannström; Niku, Marti; Baragano, Sansonnens; Vouardoux; Zehnder, Czarnik, Caggiula; Riat, Rochette, Oksanen; Jäger, Suomela, Fuchs; Prassl, Bougro, Douay; Hügli.
Kloten: Huet; Wolf, Lindroth; Hausheer, Klok; Delémont, Profico; Sidler, Steiner; Simic, Leino, Puhakka; Meyer, Ramel, Schreiber; Weibel, Schäppi, Rafael Meier; Derungs, Smirnovs, Keller.
Bemerkungen: Lausanne ohne Fiedler (verletzt) und Kahun (überzähliger Ausländer), Kloten ohne Diem, Gignac, Kellenberger, Körbler, Simon Meier, Morley und Waeber (alle verletzt). Lausanne ab 55:05 ohne Torhüter.

Eishockey bald auf Kunsteis? Schweizer Unternehmen gelingt Durchbruch

Biel – Ambri 3:2 n.P.

Der EHC Biel feierte gegen den zweiten Tessiner Klub den zweiten Sieg. Vorher besiegten die Seeländer einzig Lugano. Biel führte zweimal. Im Penaltyschiessen trafen Lias Andersson und Marcus Sylvegaard. Der aus Nordamerika zurückgekehrte Rodwin Dionicio erzielte sein erstes Saisontor.

Jere Sallinen (EHCB), Mitte, und Torhueter Harri Saeteri (EHCB), rechts, kaempft um den Puck mit Jesse Zgraggen (HCAP) im Spiel der Eishockey National League zwischen EHC Biel-Bienne, EHCB, und HC Amb ...
Biel-Goalie Säteri fährt die Fanghand aus.Bild: keystone

Biel – Ambri-Piotta 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0) n.P.
6039 Zuschauer. - SR Tscherrig/Borga, Duc/Huguet.
Tore: 6. Rajala (Blessing) 1:0. 30. Pestoni (Tierney, Petan/Powerplaytor) 1:1. 37. Dionicio (Powerplaytor) 2:1. 39. Zwerger (Heim, Heed) 2:2.
Penaltyschiessen: Heed -, Hofer -; DiDomenico -, Andersson 1:0; Bürgler -, Sylvegaard 2:0; Joly 2:1, Hultström -; Petan -.
Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Biel, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta.
PostFinance-Topskorer: Sylvegaard; Heed.
Biel: Säteri; Hultström, Zryd; Burren, Stampfli; Blessing, Grossmann; Dionicio; Sylvegaard, Andersson, Cajka; Hofer, Haas, Kneubuehler; Sallinen, Nicolas Müller, Rajala; Sablatnig, Christen, Cattin; Bärtschi.
Ambri-Piotta: Senn; Virtanen, Bachmann; Heed, Terraneo; Dario Wüthrich, Zgraggen; Zaccheo Dotti; Joly, Heim, Zwerger; Pestoni, Manix Landry, DiDomenico; Bürgler, Tierney, Petan; Lukas Landry, Kostner, Miles Müller; De Luca.
Bemerkungen: Biel ohne Braillard, Laaksonen (beide verletzt), Ambri-Piotta ohne Isacco Dotti, Grassi (beide verletzt) und Formenton (überzähliger Ausländer).

Fribourg-Gottéron – SCL Tigers 5:2

Der HC Fribourg-Gottéron führte den SCL Tigers mit 5:2 die zweite Niederlage innerhalb von 24 Stunden zu. Lucas Wallmark glänzte mit drei Skorerpunkten. Gottéron führte schon nach sechs Minuten 2:0. Patrik Nemeth debütierte für Gottéron und steuerte zum 1:0 die Vorarbeit bei.

Jacob De la Rose (HCFG), rechts, bejubelt den Treffer zum 4:1 mit PostFinance Top Scorer Marcus Soerensen (HCFG), links, im Eishockey Meisterschaftsspiel der National League zwischen dem HC Fribourg-G ...
Torschütze De la Rose (rechts) feiert mit Topskorer Sörensen das Tor zum 4:1.Bild: keystone

Fribourg-Gottéron – SCL Tigers 5:2 (2:0, 3:2, 0:0)
9280 Zuschauer (ausverkauft). - SR Lemelin/Ruprecht, Stalder/Altmann.
Tore: 3. Nicolet (Nemeth) 1:0. 7. De la Rose (Kapla, Wallmark) 2:0. 24. Wallmark (Rathgeb, Sörensen) 3:0. 32. (31:18) Baltisberger (Felcman) 3:1. 33. (32:18) De la Rose (Wallmark, Biasca/Powerplaytor) 4:1. 35. Bertschy (Rathgeb, Sörensen/Powerplaytor) 5:1. 37. Julian Schmutz (Lapinskis/Unterzahltor!) 5:2.
Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 7mal 2 Minuten gegen SCL Tigers.
PostFinance-Topskorer: Sörensen; Björninen.
Fribourg-Gottéron: Berra; Kapla, Johnson; Rathgeb, Jecker; Streule, Seiler; Nemeth; Bertschy, Schmid, Biasca; Sprunger, De la Rose, Gerber; Sörensen, Wallmark, Marchon; Nicolet, Walser, Etter.
SCL Tigers: Meyer; Kinnunen, Mathys; Meier, Baltisberger; Erni, Guggenheim; Lehmann; Julian Schmutz, Björninen, Mäenalanen; Rohrbach, O'Reilly, Pesonen; Petersson, Felcman, Allenspach; Bachofner, Salzgeber, Lapinskis.
Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Dorthe, Glauser (beide verletzt) und Borgström (krank), SCL Tigers ohne Fahrni, Paschoud, Petrini, Riikola und Flavio Schmutz (alle verletzt).

Die Tabelle

(ram/sda)

Mehr Eishockey:
Themen
