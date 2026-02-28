Liveticker

Nach Suter-Sieg in der Abfahrt – heute steht in Andorra ein Super-G auf dem Programm

Am Freitag feierte Corinne Suter in Soldeu ihren ersten Weltcupsieg seit Dezember 2022. Die 31-jährige Schwyzerin triumphierte in der Abfahrt in den andorranischen Pyrenäen und zeigte damit, dass sie nach ihren Verletzungsproblemen ihre Form wieder gefunden hat. Beweist sie dies nun auch im Super-G?



Die Walliserin Malorie Blanc will nach Platz 17 in der Abfahrt eine Steigerung zeigen. Sie gehört als Fünfte der Disziplinenwertung zu den besten Super-G-Fahrerinnen der Saison. An der Spitze liegt Sofia Goggia vor Alice Robinson.

Hier kannst du das Rennen ab 10.15 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.