wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski live: Super-G in Soldeu mit Corinne Suter und Co. in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Nach Suter-Sieg in der Abfahrt – heute steht in Andorra ein Super-G auf dem Programm

28.02.2026, 09:15

Am Freitag feierte Corinne Suter in Soldeu ihren ersten Weltcupsieg seit Dezember 2022. Die 31-jährige Schwyzerin triumphierte in der Abfahrt in den andorranischen Pyrenäen und zeigte damit, dass sie nach ihren Verletzungsproblemen ihre Form wieder gefunden hat. Beweist sie dies nun auch im Super-G?

Die Walliserin Malorie Blanc will nach Platz 17 in der Abfahrt eine Steigerung zeigen. Sie gehört als Fünfte der Disziplinenwertung zu den besten Super-G-Fahrerinnen der Saison. An der Spitze liegt Sofia Goggia vor Alice Robinson.

Hier kannst du das Rennen ab 10.15 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen.

«Das war ein riesiger Schritt» – Corinne Suter gewinnt die Abfahrt in Soldeu

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 13
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
YouTuber wagt sich gegen Ski-Star Marco Odermatt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Demichelis neuer Trainer von Mallorca +++ Red-Bull-Boss dementiert Klopp-Gerüchte
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story